АО «РЭС» - двукратный победитель Всероссийского конкурса «Лучшие электрические сети России»

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

25 июня 2021 года были подведены итоги XI Всероссийского конкурса «Лучшие электрические сети России», организованного интернет-порталом «ЭнергоНьюс». 26 электросетевых компаний практически со всей страны - от Сибири до Кавказа - боролись за победу в четырех номинациях.

Акционерное общество «Региональные электрические сети», являющееся системообразующим предприятием энергосистемы Новосибирской области, приняло участие во всех номинациях конкурса, представив итоги работы компании по различным направлениям деятельности в 2020 году.

По итогам оценки представленных проектов АО «РЭС» заняло призовые места во всех номинациях, а также было удостоено Гран-при XI Всероссийского конкурса. Компании удалось полностью повторить успех прошлого года, став двукратным обладателем статуса «Лучшие электрические сети России».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Как и в 2020 году, конкурсное жюри признало результаты предприятия лучшими в номинации «Наиболее информационно открытая электросетевая компания». По этому направлению оценивались традиционные каналы коммуникации компании с целевой аудиторией: периодичность и частота обновления корпоративного сайта, широта и репрезентативность круга лояльных независимых СМИ, распределение информации между электронными (интернет), эфирными (ТВ, радио) и печатными формами доставки контента.

Информационное сопровождение производственной деятельности АО «РЭС» уже неоднократно отмечалось различными наградами, и очередная победа подтверждает, что поддерживаемый компанией уровень информационной открытости является достойным примером корпоративных коммуникаций с общественностью.

В рамках номинации «Социально ответственная электросетевая компания» победа также была присуждена АО «РЭС». Жюри по достоинству оценило совокупность всех социально значимых проектов, реализуемых в компании. К тому же в 2020 году к таким традиционным направлениям социальной работы, как профориентация, обучение и повышение квалификации персонала, организация и проведение спортивных, культурно-массовых и благотворительных акций, добавились мероприятия, связанные с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции. В непростых эпидемиологических и экономических условиях компания продолжала всячески поддерживать своих работников, предоставляя различные виды социальной помощи, тем самым еще раз подтверждая статус надежного работодателя с высокой социальной ответственностью.

Еще в двух номинациях АО «РЭС» заняло вторые места, уступив ближайшим соперникам буквально десятые доли балла.

В номинации «Инвестиционный проект года» компания представила результаты реализации значимого для региона проекта по реконструкции ПС 110 кВ Горская, от которой планируется осуществлять электроснабжение многофункциональной ледовой арены и новой станции метро «Спортивная», строящихся в Новосибирске в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой 2023 года.

В номинации «Инновационный проект года» энергетики рассказали об опыте внедрения роботизированного центра поддержки клиентов, который активно развивается компанией в течение последних лет. Совсем недавно этот проект был также представлен в рамках деловой программы IV Российского энергетического саммита.