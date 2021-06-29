Пляжи в Новосибирске — 2021: адреса, цены, время работы

Вирусоли советую ходить на пляж с утра, когда мало народа.
Фото: Виктор Гусейнов
Пляжи в Новосибирске — 2021 — излюбленное место отдыха для сибиряков. В этом году спасатели официально открыли только пять мест для купания.
— Четыре из них расположены на территории парка культуры и отдыха «У моря Обского». Кроме того, открыт пляж «Звезда». При этом купаться можно только на перечисленных пляжах. Бугринский пляж пока не открыт для купания. Это же касается и находящихся в черте города котлованов, карьеров, озер, заболоченных водоемов, — уточнили спасатели.
Средний чек - 1220 рублей.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
«Комсомолка» подготовила подробный материал о пляжах, где можно искупаться и сколько это будет стоить.
Парк культуры и отдыха «У моря Обского»
Где: ул. Софийская, 15, тел. (383) 209-10-87
График работы: ежедневно с 11.00 до 19.00
Как добраться: ост. «Больница» — автобусы № 45, 48, 115, 115в; маршрутные такси № 5, 327
Цены:
— въезд на парковку — бесплатно
— хот-дог — 50 руб.
— минералка (1 л) — 50 руб.
— шашлык — 200 руб.
Средний чек (из расчета на семью с одним ребенком) — 1220 руб.
Чем заняться: на территории парка есть бесплатная детская площадка
Цены:
— батут для детей — 60 руб.
— батут для взрослых — 80 руб.
— аттракционы — от 80 до 100 руб.
— семейный билет — от 130 до 140 руб.
На пляже много развлечений.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Парк отдыха «Звезда»
Где: Бердский тупик в Советском районе, тел.: (383) 263-36-22, 310-00-33
Время работы: круглосуточно
Как добраться: ост. ТЦ «Гигант», ул. Русская (у перекрестка) — автобус № 36; маршрутные такси № 321, 331, 332
Цены:
— въезд на парковку:
— на легковом автомобиле — 300 руб.
— на «Газели» или автобусе — 350 руб.
— аренда:
— лежак — 100 руб./ч
— шезлонг-кресло — 100 руб./2 ч
— зонтик — 50 руб./1 ч
— зарядка телефона — 30 руб.
— камера хранения — 100 руб.
— мяч — 50 руб.
Чем заняться: можно арендовать катамаран или поиграть в баскетбол
Цены:
— катамаран малый (от 2 до 4 мест) — 400 руб./30 мин., 700 руб./60 мин.
— катамаран большой (от 4 мест) — 700 руб./30 мин., 1200 руб./60 мин.
— аренда баскетбольной площадки:
— пн. — чт. — 400 руб./ч
— пт. — вс. — 500 руб./ч
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