Пляжи в Новосибирске — 2021: адреса, цены, время работы

Вирусоли советую ходить на пляж с утра, когда мало народа. Фото: Виктор Гусейнов

Пляжи в Новосибирске — 2021 — излюбленное место отдыха для сибиряков. В этом году спасатели официально открыли только пять мест для купания.

— Четыре из них расположены на территории парка культуры и отдыха «У моря Обского». Кроме того, открыт пляж «Звезда». При этом купаться можно только на перечисленных пляжах. Бугринский пляж пока не открыт для купания. Это же касается и находящихся в черте города котлованов, карьеров, озер, заболоченных водоемов, — уточнили спасатели.

Средний чек - 1220 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» подготовила подробный материал о пляжах, где можно искупаться и сколько это будет стоить.

Парк культуры и отдыха «У моря Обского»

Где: ул. Софийская, 15, тел. (383) 209-10-87

График работы: ежедневно с 11.00 до 19.00

Как добраться: ост. «Больница» — автобусы № 45, 48, 115, 115в; маршрутные такси № 5, 327

Цены:

— въезд на парковку — бесплатно

— хот-дог — 50 руб.

— минералка (1 л) — 50 руб.

— шашлык — 200 руб.

Средний чек (из расчета на семью с одним ребенком) — 1220 руб.

Чем заняться: на территории парка есть бесплатная детская площадка

Цены:

— батут для детей — 60 руб.

— батут для взрослых — 80 руб.

— аттракционы — от 80 до 100 руб.

— семейный билет — от 130 до 140 руб.

На пляже много развлечений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Парк отдыха «Звезда»

Где: Бердский тупик в Советском районе, тел.: (383) 263-36-22, 310-00-33

Время работы: круглосуточно

Как добраться: ост. ТЦ «Гигант», ул. Русская (у перекрестка) — автобус № 36; маршрутные такси № 321, 331, 332

Цены:

— въезд на парковку:

— на легковом автомобиле — 300 руб.

— на «Газели» или автобусе — 350 руб.

— аренда:

— лежак — 100 руб./ч

— шезлонг-кресло — 100 руб./2 ч

— зонтик — 50 руб./1 ч

— зарядка телефона — 30 руб.

— камера хранения — 100 руб.

— мяч — 50 руб.

Чем заняться: можно арендовать катамаран или поиграть в баскетбол

Цены:

— катамаран малый (от 2 до 4 мест) — 400 руб./30 мин., 700 руб./60 мин.

— катамаран большой (от 4 мест) — 700 руб./30 мин., 1200 руб./60 мин.

— аренда баскетбольной площадки:

— пн. — чт. — 400 руб./ч

— пт. — вс. — 500 руб./ч

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