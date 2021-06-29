Последние новости Новосибирска на 29 июня 2021 года: помощника депутата арестовали за совращение детей, дельта-вирус пришел в Россию

Сибиряки обсуждают вирус и арест помощника депутата. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО/соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 29 июня 2021 года: обо всем самом важном читайте в нашем материале.

ВАКЦИНИРОВАННЫЕ ТОЖЕ МОГУТ ЗАРАЗИТЬСЯ

Вирусолог Сергей Нетесов рассказал о дельта-коронавирусе, который пришел в Россию из Индии. По словам ученого, даже привитые могут им заразится — если не будут носить маски и соблюдать ограничения. И что самое неприятное, распротсраняется эта зараза в два раза быстрее обычной.

ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА АРЕСТОВАЛИ ЗА СОВРАЩЕНИЕ

Скандал с помощником депутата Краснозерского района продолжает набирать обороты: по решению суда его арестовали. Напомним, мужчину обвиняют в совращении двух подростков из соседнего поселка.

СУРМАМУ ЗАТРАВИЛИ ИЗ-ЗА ЖИВОТА

Сибирячка стала суррогатной мамой, чтобы расплатиться с кредитами бывшего — она куамла ему машину и лодку, но альфонс забрал все себе и оставил женщину с долгами. Женщина выносила чужого ребенка, но когда ее фото с животом попали в соцсети, стала объектом насмешек. Даже двобродный брат не встал на ее сторону.

УМЕР ИЗВЕСТНЫЙ ФИЗИК

На 73-м году жизни скончался российский ученый Семен Эйдельман. Сибиряк входил в топ-5 самых цитируемых российских ученых в научных журналах, участвовал в экспериментах на коллайдере ВЭПП-2000.

ФОТОГРАФИРОВАТЬ ВОСПРЕЩАЕТСЯ

Задержанные в Африке путешественники Алексей Камерзанов и Виталий Полищук рассказали о запретах страны Чад. В этой стране нельзя фотографировать без разрешения, а кадры придется отдавать в полицию на цензуру. Каждая попытка снять фото на память завершалась долгим общением с полицией, а местные жители запрещали фотографировать даже верблюдов.

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