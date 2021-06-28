Помощника новосибирского депутата, задержанного за совращение школьников, арестовали на 2 месяца

Помощника депутата, задержанного за совращение школьников, арестовали на 2 месяца. Фото: соцсети.

В понедельник, 28 июня, стало известно об избрании меры пересечения помощнику депутата Законодательного собрания региона. Ранее сообщалось, что 38-летнего сибиряка обвиняют в совращении мальчиков.

— Его заключили под стражу на 2 месяца. В СИЗО обвиняемый пробудет до 25 августа 2021 года, — говорится на сайте Кранозерского районного суда.

Как ранее писала КП-Новосибирск, обвиняемый был помощником депутата Законодательного собрания Новосибирской области. Сам депутат до сих пор не может прийти в себя после такой новости. Коллеги и окружение считали мужчину отзывчивым, любящим детей. Он также воспитывал приемного мальчика — сына своей сестры. Жуткая правда вскрылась после того, как на мужчину подала заявление мама семиклассника. Выяснилось, мужчина надругался над подростком дважды: в январе и апреле 2021 года. Еще один случай произошел зимой 2021 года — помощник депутата совершил развратные действия сексуального характера в отношении ученика 9-го класса. Свидания с мальчиками помощник депутата устраивал в доме, где проживал с приемным сыном.

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