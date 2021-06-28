Последние новости Новосибирска на 28 июня 2021 года: в пруду утонули два ребенка, ученый объяснил, когда пройдет пик третьей волны коронавируса

Число заболевших растет с каждым днем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы собрали последние новости Новосибирска на 28 июня 2021 года: обо всем самом главном - в нашей подборке.

ВСПЫШКА КОВИДА БУДЕТ В ИЮЛЕ

Новосибирский ученый Сергей Седых спрогнозировал, каким будет пик третьей волны коронавируса. Он уверен, что больше всего людей заболеет в начале июля. Всему виной — халатное отношение к ношению масок и лояльные ограничения. По мнению ученого, если ввести жесткий локдаун, то уже к концу июля рост заболевших пойдет на спад.

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ УТОНУЛИ ДВА МАЛЬЧИКА

ЧП произошло вечером 27 июня в Сузунском районе. Ребята катались на велосипедах, решили искупаться в пруду на реке Каменка и утонули. Тела детей нашел отец одного из мальчиков и вызвал полицию. Следователи начали проверку.

В НОВОСИБИРСКЕ ПОД ОКНАМИ МНОГОЭТАЖКИ НАШЛИ ТЕЛО ЖЕНЩИНЫ

ЧП произошло в Заельцовском районе на улице Вавилова. Очевидцы вызвали на место полицию и скорую. СК России по Новосибирской области выясняет все обстоятельства случившегося.

В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ НА ЗАПРАВКЕ ЗАГОРЕЛАСЬ МАШИНА

Рядом с автозаправкой на улице Большевистской вспыхнул автомобиль, после чего огонь перекинулся на АЗС. По словам очевидцев, пожар удалось потушить за 15 минут.

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