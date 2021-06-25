Путешественники, задержанные военными в Чаде, возвращаются в Россию

Алексей Камерзанов радуется паспорту, который ему вернули спустя 11 дней. Фото: предоставлено Алексеем КАМЕРЗАНОВЫМ

Путешественники из экспедиции «Мир наш» под руководством новосибирца Алексея Камерзанова получили обратно свои паспорта после задержания военными в Чаде. Сегодня четверо туристов вернутся в Россию, среди них владелец крупного паблика во «Вконтакте» АСТ-54 Виталий Полищук.

— Нам вернули паспорта. Часть ребят летят домой, вылет через три часа. Также гражданка Литвы, которая присоединилась к нашей экспедиции, вылетела к себе в страну. В Чаде остаются несколько человек и я. Нам надо решить вопрос с машинами, которые у нас забрали в Фая-Ларжо, их надо перегнать в столицу Чада Нджамену, после того, как решим эту проблемы, мы тоже вернемся домой, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Камерзанов.

Интересно, что расходы по возвращению россиян на себя взяла чадская сторона. У путешественников сгорели их билеты в Россию с вылетом на 21 июня, поэтому им купили новые.

Напомним, что приключения у туристов, которые путешествовали по Африке на внедорожниках, начались в городе Фая-Ларжо, в палаточный городок русских пришли люди с оружием. Их посадили в военный вертолет и увезли в столицу Чада Нджамену. У туристов забрали паспорта, мобильные телефоны, ноутбуки, камеры, а также машины. Их поселили в дорогом отеле, но неделю держали в неведении. Россияне не понимали, что происходит и за что их задержали.

Путешественники смогли выйти на связь с журналистами, а также консульством, после чего дипломаты Чада принесли извинения перед группой россиян. Они объяснили переброс людей из одной точки страны в другую заботой об их безопасности. Кстати, эта забота вышла африканской стране дорого: только еда в отеле для одного туриста - стоила 100 долларов в день. Путешественники уже с юмором относятся к этому приключению и сравнивают его с мини-отпуском.

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