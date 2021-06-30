Как быстро оформить заявку на замену прибора учета?

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В современных реалиях коммуникации компаний с клиентами чаще всего осуществляются дистанционно - посредством различных электронных сервисов, которые позволяют получить интересующие сведения буквально нажатием одной кнопки. Особую актуальность онлайн-сервисы приобрели в условиях пандемии в связи с принятием ряда мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

На официальном сайте АО «РЭС» уже внедрен широкий перечень сервисов дистанционного обслуживания клиентов по самым различным направлениям деятельности - от чат-бота до формы заявления о хищении электроэнергии. Благодаря внедренным инструментам заочного обслуживания клиентов в большинстве случаев отпадает потребность посещать подразделения компании лично, а также совершать телефонные звонки и ожидать ответа оператора или диспетчера.

При этом энергетики не останавливаются на достигнутом. С июля на официальном сайте АО «РЭС» начинает работать новый сервис - прием обращений и заявок, связанных с приборами учета.

В связи с изменением действующего законодательства в прошлом году обязанность установки приборов учета перешла к сетевой организации, что привело к существенному росту количества обращений в компанию.

Для оптимизации порядка приема и обработки обращений потребителей в АО «РЭС» был разработан веб-сервис, с помощью которого можно подать заявку:

• на замену счетчика, вышедшего из строя;

• замену счетчика по причине истечения межповерочного интервала;

• проведение внеплановой поверки прибора учета;

• снятие и установку пломб;

• консультацию специалиста по другим вопросам, связанным с учетом и качеством электроэнергии.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Каждая заявка регистрируется, обрабатывается и передается на исполнение в соответствующее территориальное подразделение АО «РЭС» в течение ближайших рабочих дней. Однако общий срок исполнения, установленный действующим законодательством, может существенно отличаться в зависимости от вида работ.

При этом клиенту будет предоставлена обратная связь по контактным данным, указанным при оформлении заявки (номер телефона, почтовый адрес или электронный адрес почты).

В целом использование данного онлайн-сервиса дает клиентам те же преимущества, что и другие инструменты дистанционного обслуживания. Прежде всего это удобство и экономия времени на совершение телефонных звонков или личное посещение офиса. Кроме того, в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки заочный прием обращений позволяет обеспечить безопасность и клиентов, и персонала компании.

Отдельно стоит отметить, что сервис доступен круглосуточно и полноценно функционирует на любой платформе, будь то персональный компьютер или мобильное устройство, что также обеспечивает доступность для потребителя.

В компании понимают всю важность эффективной работы онлайн-сервисов для облегчения взаимодействия со всеми заинтересованными аудиториями, поэтому сайт АО «РЭС» постоянно актуализируется, добавляются новые сервисы, существующие разделы пополняются полезными для потребителей сведениями.

Сайт www.eseti.ru

СПРАВКА КП

Федеральный закон № 522-ФЗ от 27.12.2018 обязывает производить установку и замену приборов учета электрической энергии, а также иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, в многоквартирных домах за счет гарантирующих поставщиков, а для прочих потребителей и частных домов - за счет сетевых организаций.