Мотоциклисты, за которыми гнался полицейский под Новосибирском и погиб, оказались подростками

Мотоциклисты, за которыми гнался погибший полицейский под Новосибирском, оказались подростками. Фото: очевидцы.

В пятницу, 25 июня, следователи Новосибирской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД и правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» после ДТП с экипажем ДПС под Новосибирском. Напомним, накануне вечером, 24 июня, полицейский «УАЗ» вылетел в кювет и опрокинулся: погиб 30-летний инспектор ГИБДД.

— Экипаж ДПС преследовал группу мотоциклистов, которые не выполнили законные требования об остановке. На улице Береговая города Тогучина Новосибирской области полицейские автомобиль занесло: они съехали в кювет с последующим наездом на препятствие. В результате аварии погиб инспектор ДПС, а водитель получил травмы. На месте трагедии работали сотрудники СК: они осмотрели место ЧП, а также допросили очевидцев. Кроме того, удалось установить мотоциклистов, за которыми гнались полицейские. Ими оказались подростки в возрасте от 15 до 19 лет, у которых не было прав, — сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

В настоящий момент назначена судмедэкспертиза, кроме того, планируется провести автотехническую экспертизу. Сейчас следователи выясняют обстоятельства и причины случившегося. Также в СК установят лиц, которые разрешили подросткам сесть за руль мотоциклов. Расследование уголовного дела продолжается.

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