Гороскоп на июль 2021 года: новосибирский астролог рассказала, кто разбогатеет летом

Рассказываем, кому месяц принесет деньги. Фото: Евгения ГУСЕВА

Гороскоп на июль 2021 года от новосибирского астролога Елены Альмах обещает многим знакам карьерный рост и положительные эмоции. Что именно ждет каждый знак зодиака — в нашем материале.

Овен. Будьте решительными в своих начинаниях, убежденными в правоте и искренними в намерениях. Учитесь любить себя, ценить свою настойчивость, целеустремленность и хватку!

Телец. Жизнь полна неожиданностей, а в этом месяце — тем более. Будьте внимательны и чутки к людям и их нуждам, и они вам ответят любовью и нежной заботой.

Близнецы. Помните, что цель никогда не оправдывает средств ее достижения, а ваша уж тем более потребует соблюдения нравственных критериев.

Рак. Психологическое состояние, вызванное этим периодом, может оказаться мучительным. Нельзя предугадать, как «…слово ваше отзовется».

Лев. 12 дней перед днем рождения и 12 дней после очень важны для закладки ритмов всего года. Каждый день соответствует предстоящим месяцам вашего персонального года. Проведите их так, чтобы не было мучительно больно…

Дева. Вас ожидают только самые благоприятные жизненные обстоятельства. Вам предстоит много и продуктивно работать, а если надумаете выяснить отношения, то узнаете о себе много приятного.

Весы. Нужно выбирать для полноценного отдыха походы в музеи или культурные центры — экскурсии должны доставлять вам эстетическое наслаждение.

Скорпион. Довольно трудный период. Вы уже успели привыкнуть к непростой ситуации, сложившейся в последнее время, поэтому легко сумеете ответить уверенными действиями.

Стрелец. Нужны осторожность, сдержанность, терпение и аккуратность во всем, спешка противопоказана. Важно не потерять то, что есть.

Козерог. Если вам в голову придет мысль покритиковать себя, не спешите это делать — для начала похвалите. Помните, что положительные эмоции укрепляют энергетику.

Водолей. Вам надо многое успеть — наступает подходящее время для активного подъема по карьерной лестнице, что поможет вам получить заманчивое предложение.

Рыбы. Наступление этого месяца сопряжено с явным эмоциональным подъемом. Этот период прекрасно подходит для творческой работы, решения сложных и нестандартных задач.

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