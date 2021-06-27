Погода на июль 2021 года в Новосибирске: «клубничные» дожди и потепление до +28 градусов

Клубники этим летом благодаря дождям и потеплению будет много. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Синоптики обещают, что погода в Новосибирске на июль 2021 года будет дождливой, но теплой. Похолодание прекратится, однако пасмурных дней будет много. Зато месяц может порадовать грибников — они уже собирают первый урожай моховиков и подберезовиков. Однако экологи беспокоятся — нужно спасать куропаток, для которых такая погода губительна. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

ГРОЗЫ В ИЮЛЕ

Погода в июле 2021 года в Новосибирске будет ненастной: по предварительным прогнозам Западно-Сибирского Гидрометцентра, среднемесячная температура воздуха составит +18...+21 градус. Это на один градус теплее средних показателей. Однако осадков ожидается больше нормы — от 48 до 70 мм.

«Яндекс. Погода» обещает температуры днем +21...+26 градусов, а ночью от +16 до +20 градусов. Первые две недели будет пасмурно, возможны затяжные дожди и грозы. Вторая половина месяца подарит семь ясных дней.

Погодный сервис «Гисметео» обещает несколько жарких дней. Например, 4 июля температура днем составит +28 градусов, ожидаются дожди и грозы. Другие теплые дни — 9 и 10 июля, днем тогда будет +26 градусов, пасмурно и дождь.

В июле у дачников начнется сезон клубники Фото: Никита МАНЬКО

ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ЛЕТО

Дожди в июле особенно порадуют ягодников и вселяют надежду в грибников. В 2021 году новосибирцы поздно начали сезон сбора грибов, леса стояли «пустые» — грибница отдыхала после рекордного урожая в прошлом году. Зато в лесу сейчас очень много земляники.

— Грибов не было, но, говорят,что после дождей пошли лисички. Караканский бор пока пустой. 9 июня нашли один белый гриб и все. Маслят еще тоже немного, хотя они обычно одновременно с земляникой идут. А вот, кстати, земляники очень много в лесах и клубника в полях уже спеет, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Крауз.

Белых грибов еще нет, но можно собрать ведро моховиков в Нижней Ельцовке. Фото: предоставлены Натальей Крауз

С утра Наталья набрала два пакета моховиков в Нижней Ельцовке. Другая «тихая охотница» Юлия нашла лисички в Кудряшовском бору.

— Погода не грибная стояла долго, ждем к следующей неделе грибов хороших. Лисички сегодня пошли, сыроежки немного вылезли. Лисички пока мелкие, как кнопочки, а благородные грибы встречаются поштучно, — написала Юлия Сафарова.

После дождей пошли лисички, но они еще мелкие. Зато в лесах зреет земляника. Фото: предоставлены Юлией Сафаровой

Дождливый июль снизит риск лесных пожаров и будет идеальным для уток и утят. Но орнитологи переживают, что для птенцов глухарей, тетеревов и рябчиков такая погода губительна:

— Цыплята еще маленькие, но с рождения сами ищут корм — насекомых в траве, даже землянику. Но в мокрую погоду птенцы часто простужаются и плохо едят. Зато для водоплавающих птиц такая погода прекрасна, — рассказал КП-Новосибирск орнитолог Алексей Яновский.

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