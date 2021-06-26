Последние новости Новосибирска на 26 июня 2021 года: депутата задержали за совращение школьников, российских туристов в Африке освободили

Алексею Камерзанову (на фото слева) и другим путешественникам вернули паспорта, а помощник депутата попал под стражу. Фото: предоставлено Алексеем Камерзановым // соцсети

Мы собрали последние новости Новосибирска на 26 июня 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе - в нашем материале.

ДЕПУТАТА ПОДОЗРЕВАЮТ В СОВРАЩЕНИИ

Скандал случился в рацентре Краснозерское Новосибирской области. Местного депутата задержан по подозрению в совращении несовершеннолетних. Мужчина всегда был на хорошем счету, воспитывал сына умершей сестры. И для всех стало шоком, когда родители семиклассника и девятиклассника из соседнего села подали заявления о развращении детей.

УКРАЛ ДЕНЬГИ У БОЛЬНОГО РЕБЕНКА

Новосибирец подозревается в краже 69 тысяч рублей у бывшей сожительницы. Женщина работает продавцом и старалась откладывать деньги на реабилитацию ребенка с каждой зарплаты. После кражи подозреваемого задержали, он стал извиняться и вернул все. Теперь мать-одиночка думает, простить ли бывшего ухажера.

ТУРИСТЫ ВЕРНУТСЯ ДОМОЙ

Новосибирский путешественник Алексей Камерзанов, основатель «АСТ-54» Виталий Полищук и вся их команда вернется домой после задержания в Африке. МИД РФ помог вернуть машины и вещи туристов, которые задержали военные в Республике Чад. Расходы на перелет взяла на себя Республика Чад.

ПОЛНАЯ ЗВЕЗДА

Новосибирская актриса Софья Зайка стала звездой сериала «Фитнес», за три года сыграла во многих комедийных работах. И это вопреки нестандартной внешности — раньше она весила около 100 кг, теперь похудела до 80 кг. Девушка стала актрисой за счет своего оптимизма и юмора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы думали, он святой и очень любит детей»: под Новосибирском помощника депутата задержали за совращение школьников

Мужчина устраивал свидания с подростками в доме, где жил вместе с сыном-первоклассником (подробнее)

Новосибирец украл деньги, отложенные семилетней девочке на реабилитацию

Мама ребенка обратилась в полицию, но вернуть всю сумму удалось другим способом (подробнее)

«Он не чувствует себя виноватым»: что известно о подростке, в погоне за которым разбились гаишники под Новосибирском

Парня уже задержали, и он дал объяснение в отделе полиции (подробнее)

Путешественники, задержанные военными в Чаде, возвращаются в Россию

Первым рейсом вернутся четверо человек, остальные остаются в Африке, чтобы решить вопрос с машинами (подробнее)

«Каждые полгода она пыталась похудеть»: как нестандартная актриса Софья Зайка стала звездой российских сериалов

Пышная девушка боролась с лишними кило с театрального института. А потом смогла сделать это ради сериала «Фитнес» (подробнее)