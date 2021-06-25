«Он не чувствует себя виноватым»: что известно о подростке, в погоне за которым разбились гаишники под Новосибирском

Машина улетела в кювет, и удар пришелся на сторону пассажира. Фото: предоставлено очевидцами.

Новосибирские следователи узнали, кто был за рулем мотоцикла, за которым гнались ДПСники в Тогучине. Напомним, смертельное ДТП произошло накануне, 24 июня. Гаишники устроили погоню за подростками-мотоциклистами, но их УАЗик вылетел в кювет. 30-летний сотрудник ДПС, который сидел на пассажирском месте, погиб, а полицейского-водителя доставили в больницу с ушибами и ссадинами. Известно, что патрульные дружили со школы, а у одного из них вот-вот должна была состояться свадьба.

На мотоциклах, за которыми гнались гаишники, были подростки: от 15 до 19 лет. Самый старший — Иван*. Он недавно купил себе мотоцикл.

— Он сирота, и никого кроме брата у него нет. Живет сейчас с ним. Раньше судим не был, приводов в полицию тоже не было, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Иван в тот вечер гонял по Тогучину вместе с друзьями. Их увидели сотрудники ДПС, попросили остановиться. Подростки лишь ускорились. Началась погоня.

— Иван говорит, что боялся, что отберут мотоцикл. Он купил его без документов за 60 тысяч рублей. Он не чувствует себя виноватым. Когда документы заполняли, то у него в глазах пустота была, — говорит источник.

На подростка составили сразу четыре протокола: управление транспортом без документов на него, водительских прав, страховки и техосмотра. Но за это предусмотрены только штрафы (общая сумма более 15 тысяч рублей). Более младшим участникам этой истории тоже они грозят, вернее, за ненадлежащее воспитание детей ответят родители — по административной статье.

Тем временем следователи возбудили уголовное дело по статье 264 ч. 3 УК РФ — «Нарушение ПДД и правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Эта статья уже грозит водителю-полицейскому, это до пяти лет свободы, если в СК предъявят обвинение ему.

*Имя подростка изменено.

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