Новосибирское отделение партии «Новые люди» выступило с инициативой упростить механизм отзыва мэров и депутатов

Фото: партия «Новые люди».

Нынешние инструменты практически невозможно реализовать на практике: ни в Новосибирске, ни в других городах России таких прецедентов не было.

- Необходимо, чтобы люди почувствовали себя работодателями мэров и депутатов. А для этого следует применять принцип «не справился - на выход»! Если кто-то получил поддержку на выборах, это не значит, что он пять лет может сидеть сложа руки и начинать работать только перед следующими выборами. Если, например, у вас собственное производство, вы же не будете пять лет держать работника, который откровенно не справляется со своими обязанностями? - приводит аналогию депутат Заксобрания Новосибирской области, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Дарья Карасева. Фото: партия «Новые люди».

Действующий механизм отзыва мэра таков: нужно сформировать инициативную группу из тысячи человек, а затем собрать подписи не менее 5% избирателей, проживающих в муниципальном образовании. В случае с депутатом необходимы те же 5%, но размер инициативной группы сокращается до 300 человек.

Законопроект Новых людей подразумевает снижение числа участников инициативных групп до 100 человек при отзыве мэра и 50 - при отзыве депутата. Сокращается и число необходимых подписей - вместо 5% предлагается 3%. Их число остается довольно высоким, чтобы механизм отзыва не превращался в орудие политической борьбы, а отражал реальную оценку, которую дают мэру и депутатам жители.

Проект Новых людей поддержал депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Украинцев. Он направил соответствующий законопроект на рассмотрение.

Фото: партия «Новые люди».

Еще одна инициатива Новых людей касается независимых критериев оценки работы мэров российских городов. На этой неделе прошло первое заседание рабочей группы, которая сформулирует ключевые показатели эффективности градоначальников.

- Мы хотим, чтобы главы муниципальных образований чувствовали ответственность перед жителями. Для этого необходимо ввести четкие показатели эффективности их работы, - подчеркнул депутат Заксобрания Новосибирской области от партии «Новые люди» Сергей Левшенков.

Ранее отделение партии «Новые люди» в Новосибирской области подготовило законопроект о повсеместном возвращении прямых выборов мэров.