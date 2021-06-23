«Я здесь корнями»

Александр Аксененко. Фото: личный архив.

Накануне Дня города депутат Законодательного собрания НСО, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Александр Аксененко рассказал о своем отношении к Новосибирску и поздравил горожан с приближающимся праздником

- Какие места в Новосибирске для вас самые любимые?

- В моей семье есть традиция: воскресная прогулка по Новосибирскому зоопарку имени Р. А. Шило. Стараемся прийти туда пораньше, пока еще не так многолюдно. Конечно, это центр притяжения для новосибирцев, здесь совершенно по-другому дышится. Здесь особая атмосфера и руководство, которое всегда идет навстречу. Мы уже сбились со счету, скольких ребятишек с моего округа за те годы, что я являюсь депутатом Заксобрания, я привозил сюда на экскурсию, - целыми школьными автобусами из сел и деревень Новосибирской области. Для них эти поездки были абсолютно бесплатными.

- На ваш взгляд, город растет, развивается?

- Нельзя сказать, что город не развивается. Появляются новые спортивные и социальные объекты регионального и даже федерального значения. Активно начал реализовываться масштабный проект «Академгородок 2.0», нацеленный на инновационное и научно-техническое развитие города и страны в целом. Но складывается такое ощущение, что все эти достижения меркнут в глазах горожан на фоне общего состояния города, уличной дорожной сети. Мы бросаем амбициозные вызовы научному и спортивному сообществу, а ногами продолжаем топтать грязь улиц, лавировать на разбитых и покатых тротуарах, ругаться на чем свет стоит за рулем машины на качество дорог, давиться в автобусах и стоять в пробках в час пик. Это, наверное, одни из самых больных вопросов, решения которых всему депутатскому корпусу хотелось бы добиться от властей.

Фото: личный архив.

- Вы не думали переехать в город, который по этим меркам будет более комфортным для проживания?

- Хорошо там, где нас нет. Конечно, мысли посещали. Но бегать в поисках лучшего места можно бесконечно. А можно включиться и приложить усилия, чтобы этим лучшим местом стал твой город. Я люблю Новосибирск. Я здесь получил образование, я здесь развивался как спортсмен - выступал за ХК «Сибирь». Здесь я создал семью, здесь родились мои дети, здесь живут мои родители. Я здесь корнями.

- Этой осенью состоятся выборы депутатов Госдумы. Вы недавно заявили, что тоже будете выдвигать свою кандидатуру.

- Когда я только обсуждал такую вероятность со своими коллегами по Законодательному собранию Новосибирской области, услышал от них важную для себя фразу: «Если именно ты окажешься в Госдуме, то Заксобранию Новосибирской области будет не стыдно». А в апреле Сергей Михайлович Миронов предложил мне возглавить региональное отделение объединенной партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» в Новосибирской области - и, как говорится, пазл сошелся. Тогда я для себя окончательно осознал, что я на своем месте и что моя депутатская работа и моя политическая деятельность заметна и значима. Поэтому надеюсь принести пользу не только Новосибирску, но и всему региону уже в статусе депутата Госдумы. Скоро будет дан старт предвыборной кампании. Я уже четко понимаю, с какой программой пойду на эти выборы, а дальше - избиратели рассудят.

- Что вы пожелаете городу в день его рождения?

- Город - это люди, которые в нем живут. Именно люди наполняют город смыслом и жизнью. Поэтому хочу пожелать каждому новосибирцу здоровья, возможностей и сил для реализации этих возможностей!

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