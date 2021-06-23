Здесь безопасно для детей

Территорию Березок регулярно обрабатывают от клещей. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Не у каждой семьи есть возможность отправить ребятишек на лето в деревню к бабушке, где спокойно, чистый воздух, много зелени и можно гулять на улице с утра и до позднего вечера. У тех, кто коротает лето в городе, нет ни спокойствия, ни вольной деревенской жизни. Здесь свои правила, и приходится постоянно быть начеку. В поисках безопасного пространства для детей немало мам и пап выбирают вариант загородного жилья - за пределами городского центра. «Комсомолка» заглянула в поселок Березки Элитный, чтобы разузнать у местных жителей, действительно ли здесь спокойно и экологично, а главное - безопасно для детей.

МНЕНИЕ МАМЫ: ИСТОРИЯ ИРИНЫ

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Территория поселка огорожена, на въезде - контрольно-пропускной пункт со шлагбаумом. С левой стороны от въезда - большая детская площадка. Она тоже огорожена, дверь открывается чип-ключом, который есть у каждого жителя. На площадке несколько конструкций для лазанья для малышей, качели всех мастей и большая паутина-волна, на которую, если честно, мне захотелось забраться самой.

Знакомлюсь с мамочкой, которая гуляет здесь с сыном. Ирина переехала жить в Березки 2,5 года назад. Изначально семья выбирала жилье комфортное и безопасное прежде всего для ребенка. Интересуюсь, что больше всего привлекло в поселке. Ирина на минуту задумывается и начинает перечислять:

- Во-первых, удаленность от автомагистралей. Во-вторых, здесь огороженная территория. Понятно, что пока ребенок совсем маленький, я все равно сама за ним присматриваю. Но когда он подрастет, мне хочется, чтобы можно было без страха отпускать его на прогулку. Территория огорожена, так что сюда не попадут чужие люди. И конечно, гулять тут деткам намного спокойнее, чем в обычных открытых дворах многоэтажек. Местные родители спокойны за своих детей, они знают, что ребятня или на игровой площадке, или на территории.

Жители устанавливают на придомовой территории детские горки, качели, садовые кресла. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Дороги в поселке широкие, гладкие… У водителей нет соблазна гонять на всей скорости? Не страшно, когда дети гуляют где-то на улице далеко от дома?

- На дорогах внутри поселка все стараются соблюдать скоростной режим. Еще не видела, чтобы кто-то гонял на автомобиле. Такого здесь сами местные не допустили бы. Когда поселок только заселялся, неоднократно обсуждали этот вопрос, ведь ребятишки все равно выбегают на дорогу, ездят на велосипедах да и просто могут задуматься и идти по проезжей части. Поэтому автомобилисты стараются по поселку ездить тихо и осторожно. Только таксисты, бывает, нарушают это негласное правило. Вообще, в поселке много внутренних чатов на различные темы: есть общая «болтушка», а есть отдельные группы по интересам - к примеру, участников клуба йоги и мам с малышами. И если произошел какой-то конфликт, всегда можно найти источник проблемы, человека, и не обсуждать это абстрактно в группе, а поговорить лично, чтобы все разъяснить. Например, узнать, кто вздумал быстро ездить по улице или с кем и из-за чего повздорили дети.

На многих участках есть мангалы и уютные места для отдыха. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Сложно было наладить контакт с соседями?

- С ближайшими - вообще не сложно. У нас все очень дружные, семейные, с детьми примерно одного возраста. Мы быстро сдружились, частенько гуляем все вместе. Конечно, я не знаю всех-всех жильцов. Но с семьями из соседних домов я знакома, они уже стали родными. С ними у нас очень хорошие, добрососедские отношения, мы помогаем друг другу, если нужно.

- К ребятне на площадку не наведываются чужие дети? Не было конфликтов?

- Площадка у нас закрытая, никто из чужих не попадет. Бывает, дети приводят друзей, живущих не здесь, и они играют вместе. Но никаких конфликтов при мне не было. Тут очень спокойно. Смотрите, вон велосипеды стоят - все их просто так оставляют, ведь они под присмотром, никто не утащит.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Охрана не для вида сидит? Работает?

- Да, охранники хорошо работают: делают обходы, несколько раз в день объезжают поселок. А если что-то произошло, к ним всегда можно обратиться.

- Друзьям посоветовали бы здесь жить?

- Да, своим друзьям посоветовала бы. Особенно семейным, с детьми. Здесь еще хорошо тем, что в многоквартирном доме, к примеру, с 12-го этажа, ты быстро с малышом не соберешься и не спустишься. Если лифт вдруг сломался, придется на себе тащить коляски, самокаты, велосипеды. А здесь открыл дверь - и уже на улице. Особенно это актуально, когда резко меняется погода: очень обидно, если, пока ты собирался, пошел дождь. А тут все очень быстро: выскочил из дома - забежал обратно. Здесь каждый найдет себе занятие по интересам. Для детей есть детская площадка, можно просто прогуляться или покататься на велосипеде. Можно позагорать, например. Каждый на своей территории у дома устанавливает то, что ему нравится: шезлонги, зонтики, качели, подвесные кресла.

МНЕНИЕ ПАПЫ: ИСТОРИЯ СЕРГЕЯ

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Сергей живет в Березках второй год. В будние дни детьми занимается супруга, возит их на тренировки, а в выходные мужчина ее подменяет, помогает чем может. Сегодня суббота, поэтому Сергей вместе с дочерью на детской площадке. Спрашиваю, что ему больше всего нравится в поселке.

- Я жил в квартире, после этого жизнь на земле, конечно, нравится гораздо больше. И здесь безопасно для детей - для меня это очень важно. Здесь, например, водители не гоняют по улицам: если дочка будет гулять одна, мне за нее не страшно. У 99 процентов местных жителей есть дети, поэтому все всё понимают и не гоняют по улицам. С таксистами мы, конечно, воюем. Останавливаем их, чтобы не носились по территории. КПП работает хорошо, не халтурят ребята. Такси просто так не запустят за шлагбаум - сначала выясняют, куда приехали. И только когда житель позвонит на КПП, назовет номер такси, тогда его впустят.

- Со многими жильцами знакомы?

- Я со всеми соседями знаком, и это тоже залог безопасности. Мы можем выйти ненадолго и не закрывать дом, гараж, потому что знаем, что соседи бдят, у нас все равно все под присмотром. Вообще, здесь очень хорошо жить, особенно если не нужно ехать на работу к фиксированному времени. Такой режим антистрессовый. Еще здесь рядом много школ, детских садиков. Старшая дочка до школы добирается сама вместе с подружками. Где вы еще найдете такое место, чтобы можно было спокойно выпустить ребенка гулять одного на улицу, где у него было бы столько друзей, подруг и где у вас было бы столько хороших соседей?

МНЕНИЕ БАБУШКИ: ИСТОРИЯ ЕЛЕНЫ

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Елена - счастливая бабушка. Она целыми днями проводит время с малышкой-внучкой. Говорит, что не устает, ведь для нее большая радость - наблюдать каждый день, как растет самый любимый маленький человечек. Дети Елены живут в Березках, а сама она не в поселке, а неподалеку, в шаговой доступности:

- В Березках хорошо, как в большой деревне. Вышел на улицу, а там все друг друга знают. Я тоже со всеми уже перезнакомилась, мы знаем, кто у кого и когда родился, вместе гуляем, новостями делимся. Дружу с местными бабушками из поселка: родители наших внучат работают целыми днями, а мы за ребятишками присматриваем. Тут спокойно, дети постарше одни на великах катаются, целыми днями пропадают на детской площадке. Ну и воздух тут, конечно, не как в городе - чистый, свежий.

Что в итоге?

Очень удобно, что сразу за периметром поселка - магазин «Пятерочка», крестьянская и мясная лавки, «Торговая площадь», аптека, зоомагазин, киоск фрукты-овощи-орехи и пекарня. Родители могут ненадолго оставить даже маленьких детей на детской площадке и сбегать в магазин. Подростки без проблем прогуливаются сюда за мороженым и вкусняшками.