«Он просто взял и отшвырнул меня»: сибирячка родила ребенка раньше срока после ссоры с соседом

После конфликта женщине вызвали скорую помощь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Новосибирской области родила раньше положенного срока из-за ссоры с соседом. Инцидент произошел в рабочем поселке Чик. Яблоком раздора между сибиряками стала печная труба. Почему ее не поделили соседи и как это повлияло на здоровье молодой мамы, узнала корреспондент КП-Новосибирск.

30-летняя Татьяна вместе с мужем решила заехать в гости к маме. Женщина была на 38-й неделе беременности. Врачи давали хорошие прогнозы и говорили, что будущая мама должна родить малыша в срок.

— Моя мама живет в квартире в старом доме. Там раньше было печное отопление. Газ провели, а на память о старых временах на крыше осталась труба, — рассказала КП-Новосибирск пострадавшая Татьяна. — Мы стояли на улице, когда к нам подошел пьяный сосед и начал предъявлять претензии. Мол, мама постоянно топит печь, а ему в квартиру идет дым.

Муж Татьяны попытался объяснить соседу, что этой трубой уже давно никто не пользуется. Сосед продолжал гнуть свою линию, поэтому семейная пара просто ушла.

— Чуть позже я снова вышла на улицу. Сосед — за мной. Опять начал мне про трубу рассказывать. Мой муж тоже вышел и не сдержался, между ними завязалась драка. Тут я и полезла их разнимать, — продолжает Татьяна.

Женщина и подумать не могла, что попытка остановить конфликт закончится для нее приездом скорой помощи. Сосед не рассчитал силы и оттолкнул сибирячку. Татьяна упала навзничь и почувствовала, что ребенок в животе зашевелился.

— Моя сноха увидела это в окно и вызвала скорую помощь. Врачи забрали меня в больницу. Благо это оказалось ложной тревогой. Но через пару дней начались настоящие роды, на свет появилась девочка, — говорит молодая мама.

После выписки Татьяна хотела подать заявление в полицию на соседа. Но посоветовалась с мужем и отказалась от этой идеи.

— Мне стало его жалко. У него двое детей, у меня дети. Да и зачем это все нужно — разборки и прочее. Он, кстати, перед моей матерью извинился, а я его с того момента не видела, — добавляет сибирячка.

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