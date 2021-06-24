Повестка дня девятой сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Сессия состоится 30 июня. Фото: Влад КОМЯКОВ

1. О внесении изменений в Регламент Совета депутатов города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 118 (второе чтение)

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2020 № 70 «О бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (первое чтение)

3. О внесении изменений в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденную решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 (первое чтение)

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (первое чтение)

5. О внесении изменений в Положение о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (первое чтение)

6. О внесении изменений в Порядок организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска, установленный решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2012 № 585 (первое чтение)

7. О внесении изменений в Порядок организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города Новосибирска, установленный решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2020 № 992 (первое чтение)

8. Об инициативных проектах в городе Новосибирске (первое чтение)

9. О внесении изменений в Положение о департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.10.2012 № 720 (первое чтение)

10. О внесении изменений в Положение о департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 705 (первое чтение)

11. О внесении изменений в Положение о наказах избирателей в городе Новосибирске, принятое решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1490 (первое чтение)

12. О внесении изменений в пункт 3 решения Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2020 № 971 «О внесении изменений в Порядок организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, определенный решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640» (первое чтение)

13. Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2020 год

14. О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы

15. О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет города Новосибирска от налога на доходы физических лиц на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

16. О внесении изменения в состав комиссии по рассмотрению вопросов о включении в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих периодов работы на должностях руководителей и специалистов в организациях, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 № 405

17. О внесении изменения в пункт 1 решения Совета депутатов города Новосибирска от 30.11.2011 № 492 «Об утверждении состава конкурсной комиссии»

18. О внесении изменения в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2021 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2020 № 91

19. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Разное:

20. О вакцинации жителей города от COVID-19 и прогнозе дальнейшего развития ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Новосибирске

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев