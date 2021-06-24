Последние новости Новосибирска на 24 июня 2021 года: выстроились очереди на вакцинацию, подростки воруют колпачки с колес ради лайков в TikTok

Вакцинация - единственный способ побороть эпидемию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы собрали последние новости Новосибирска на 24 июня 2021 года: обо всех главных событиях в регионе - в нашем материале.

ВИРУСОЛОГИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ОБ ИНДИЙСКОМ ВАРИАНТЕ КОРОНАВИРУСА

Причинами третьей волны коронавируса в Новосибирске стали ночные тусовки и безразличие к прививкам, говорят вирусологи. Это подтверждает резкий рост заболеваемости среди 18-летних. Власти отменили массовые мероприятия, однако проблема в отложенной вакцинации населения. По всей стране свирепствует индийский вариант коронавируса, который опаснее других. Об этом рассказал доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

БЛОГЕРЫ КРАДУТ КОЛПАЧКИ С АВТОМОБИЛЕЙ

Новый челлендж в «Тик-Токе» охватил подростков по всей России: школьники срывают фирменные колпачки с автомобилей и хвастаются добычей. Но отвечать приходится родителям: им грозит штраф, если шутнику нет 16 лет. Если же пранкер старше, то ему могут выписать штраф штраф, а может он получить и реальный срок.

«ЗАДЕРЖАЛИ, ЧТОБЫ СПАСТИ»

МИД РФ объяснил, почему военные Республики Чад задержали Алексея Камерзанова, Виталия Полищука и других российских путешественников на согласованном маршруте. Согласно разъяснениям чадской стороны, россияне были сняты с заранее утвержденного местными властями маршрута и эвакуированы в Нджамену по соображениям безопасности, во избежание рисков похищения или нападения в районе проведения военной операции.

МЕДВЕДЬ НА ДАЧАХ

Житель Татарска возвращался по дороге домой и заснял медведя. Косолапый испугался авто и убежал в лесополосу возле дачного сообщества. Мужчина заявил в полицию о диком звере.

ОЧЕРЕДИ НА ВАКЦИНАЦИЮ

Новосибирцы жалуются на мобильные пункты вакцинации, в которые сложно попасть.Многие пункты открыли в ТЦ, и люди ждут подолгу ждут своей очереди. Власти пообещали усилить точки медиками, что позволит принимать до 200 человек в день.

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