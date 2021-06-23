«Если одна заболеет — другая это чувствует»: как живут медсестры-близняшки из Новосибирска

Пациенты путают медсестер, а те чувствуют боль друг друга. Фото: Мария Морсина/Предоставлено пресс-службой НИИТО имени Я. Л. Цивьяна

Близняшки Алена и Елена Зенины из Новосибирска всю жизнь вместе — в школе, на работе, даже семьи завели почти одновременно. А еще у них была общая мечта — спасать людей. И она сбылась. История медсестер — в материале КП-Новосибирск.

«МЫ ВСЕГДА РЯДОМ»

Алена и Елена — полные близнецы, с рождения настоящие сестры-неразлучницы. Родители хотели дочь — и невероятно обрадовались двойне. Девочки родились 19 марта 1986 года и росли в поселке Кудряшовский, с первого класса учились в школе № 25. Даже одевались одинаково. Но учителя рассадили их по разным партам — так было легче различать сестер. После 11-го класса близняшки поступили в Новосибирский базовый медицинский колледж.

— Мы никогда не пользовались тем, что одинаковые. Каждая всегда отвечала сама за себя. Экзамены тоже сдавали каждая за себя, подмены не делали. Мы даже и не думали об этом, просто учились на одном уровне, — рассказала КП-Новосибирск Елена Зенина.

Близняшки с детства неразлучны и всегда вместе. Фото: Предоставлено Еленой Зениной

После колледжа сестрички пошли на практику в скорую помощь. Было трудно привыкнуть к бешеному темпу и ночным сменам, но благодаря дружному коллективу девушки освоились. А вот мужей сестры, как будто бы назло судьбе, выбрали себе абсолютно противоположных по характеру.

— Мы никогда не искали близнецов и никогда не встречались с близнецами. Мужей выбрали совершенно разных — и по характеру, и внешне. А вот как это было — наш секрет, — улыбается Елена.

Елена (справа) вышла замуж первой. Фото: Предоставлено Еленой Зениной

«ПАЦИЕНТЫ НАС ПУТАЮТ»

В 2009 году Елена вышла замуж и родила дочку. Сестра-близнец на следующий год тоже сыграла свадьбу, а в 2011 году родила мальчика. Жить сестры продолжали в родном поселке, в 15 минутах ходьбы друг от друга.

— В 2012 году мы пришли работать в НИИТО и с тех пор здесь. Пациенты нас часто путают и удивляются: «Так вас двое?» Одна уходит с работы, а другая сразу же приходит. Люди недоумевают, как одна медсестра работает двое суток подряд, — говорит Елена Зенина.

Муж Алины (слева) сильно отличается от мужа Елены (справа) внешне и по характеру. Фото: Предоставлено Еленой Зениной

Однако сестры признаются: суперспособность близнецов чувствовать желания друг друга распространяется и на болезни. Елена и Алена уже привыкли: если одна из них заболела — другой нужно укреплять иммунитет и готовиться.

— Это чувство близнецов буквально на физическом уровне, — объясняет Елена. — Если одной плохо или больно — другая всегда почувствует. Даже коронавирусом мы болели с небольшой разницей в три месяца. Чувство взаимопомощи помогает и в работе: если одной трудно — другая всегда поддержит.

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