Коронавирус в Новосибирске, последние новости на сегодня: какие ограничения вводятся с 1 июля 2021 года

В регионе продолжает расти количество заболевших, в связи с чем власти приняли решение ввести новые ограничительные меры.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Последние новости о коронавирусе Коронавирус в Новосибирске на сегодня таковы: в регионе ввели новые ограничительные меры. Такое решение приняло правительство Новосибирской области на заседании 23 июня.
Так, в регионе с 1 июля будут установлены ограничения на фестивали, концерты и кинотеатры: туда будут допускать не более 50% зрителей. При этом, будет также запрещено проводить концерты в помещениях, не предназначенных для этого, как например в спортцентрах, выставочных комплексах и так далее.
Ранее министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева рассказала КП-Новосибирск, что артисты завершат театрально-концертный сезон 30 июня. Все фестивали и мероприятия перенесут в онлайн-режим. Постановки, в которых задействованы приезжие артисты, будут отменены.
Коснутся ограничения и спортсменов. На спортивные состязания также будут пускать не более 50% зрителей. А спортсменам из других регионов обязательно нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус: сделан он должен быть не ранее, чем за 3 дня до соревнований.
Наталья Ярославцева рассказала, что артисты завершат театрально-концертный сезон 30 июня. Все фестивали и мероприятия перенесут в онлайн-режим. Постановки, в которых задействованы приезжие артисты, будут отменены. В остальных случаях будут соблюдены меры безопасности.
Сейчас в регионе также продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим. Маски необходимо носить во всех общественных местах, включая транспорт.
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