В клинике кардиологии Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» созданы все условия для своевременной диагностики, комплексного лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Фото предоставлено Клиническим госпиталем «Авиценна».

При этом качественную помощь можно получить в кратчайшие сроки.

Одно из важных направлений деятельности клиники кардиологии Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» - профилактика и раннее выявление заболеваний сердца и сосудов, а также предупреждение осложнений - инфарктов и инсультов.

В клинике представлены все возможности современной кардиологии от обследования и постановки диагноза: функциональная и лабораторная диагностика, ультразвуковые исследования сердца и сосудов (проводится с помощью аппаратуры экспертного класса), нагрузочные пробы, компьютерная томография сердца, сцинтиграфия миокарда, селективная и компьютерная коронарография.

В ряде случаев кардиологические заболевания требуют экстренной или плановой госпитализации для стационарного лечения. Такие пациенты могут получить лечение в клинике кардиологии Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» в условиях круглосуточного или дневного стационара. В стационарном отделении кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии созданы все необходимые условия для оказания стационарной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В условиях стационара проводится селективная коронарография, что является золотым стандартом диагностики ишемической болезни сердца. В зависимости от результатов этого обследования одномоментно можно выполнить ангиопластику коронарных артерий со стентированием, аортокоронарное шунтирование.

Комплекс услуг, заложенный в диагностические программы, позволяет специалистам клиники оказать эффективную индивидуальную помощь пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, вернуть им качество жизни и предотвратить развитие осложнений.

Узнать подробности и записаться на консультацию специалиста вы можете по телефону единой справочной службы (383) 363-30-03.

Клинический госпиталь «АВИЦЕННА»:

• ул. Коммунистическая, 17/1

• ул. Урицкого, 2

• пр-т Димитрова, 7

novosibirsk.mamadeti.ru

avicenna-nsk.ru

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instagram.com/avicenna_eko

СПРАВКА КП

Клиника внесена в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации базовой программы по оказанию специализированной медицинской помощи за счет средств ОМС. Реестровый номер 540329.

Лицензия ЛО-54-01-006072 от 22.10.2020, лицензия ФС-54-01-002236 от 16.12.2020 выдана АО Медицинский центр «АВИЦЕННА».

АО Медицинский центр «АВИЦЕННА», ОГРН 1025402478782.

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