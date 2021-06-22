Новосибирцы высказались о главных направлениях развития страны, которые определил Президент на съезде «Единой России»

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Как верно заметил секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Новосибирской области Андрей Травников - во время двадцатого съезда партии Владимир Путин озвучил второе Послание в этом году и обозначил приоритеты в работе «Единой России». В своём выступлении глава государства особенно выделил сферы здравоохранения и образования и предложил, по мнению экспертов, беспрецедентные меры поддержки.

Владимир Путин сказал, что технологическое обновление системы здравоохранения, укрепление его кадрового потенциала, организация работы всех поликлиник, больниц вокруг человека - наш важнейший приоритет. Он также напомнил о модернизации первичного звена здравоохранения.

«Первичное звено - это основа всего здравоохранения, высокоспециализированной помощи и больше 500 миллиардов, которые будут направлены на модернизацию звена - это очень большие деньги. Работаю в системе здравоохранения давно и не помню такой весомой поддержки. Кроме того, Президент говорил о выделении 100 миллиардов на запуск специальной программы по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанной до 2026 года. Это важное направление, особенно сейчас в сложных условиях пандемии коронавируса. Считаю, что Владимир Путин озвучил важные задачи, стоящие перед партией. В своем выступлении он также отметил необходимость улучшения качества жизни в регионах. Впереди - большая работа, очень важно, чтобы потребности жителей Новосибирской области были учтены на федеральном уровне», - прокомментировал главврач Новосибирского онкологического диспансера Олег Иванинский.

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Следующие ключевые направления, озвученные Президентом, - это формирование современного, передового образовательного пространства в университетах, в вузах регионов и в российских школах.

По мнению ректора Новосибирского университета архитектуры, дизайна и искусств имени Крячкова Натальи Багровой, важно не только находить и поддерживать молодые таланты в школах, но и продолжать строительство новых и ремонтировать учебные заведения, требующие капитального ремонта.

«Владимир Путин поручил Правительству и партии подготовить специальную программу капремонта школ на ближайшие пять лет с акцентом на сельские школы. Многие здания, действительно, как заметил Президент, нуждаются, в модернизации, обновлении, в обустройстве учебной базы, мастерских, школьных стадионов, другой инфраструктуры, в надёжных системах безопасности и антитеррористической защищённости, потому что речь идёт о жизни и здоровье детей», - сказала Наталья Багрова.

Научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Дмитрий Старостенко отметил еще одно приоритетное направление, озвученное Президентом, - это поддержка среднего и профессионального образования.

«Без качественно выстроенной системы образования, не будет развиваться наука. Важно здесь не упустить и среднее звено. Глава государства предложил предусмотреть дополнительные ресурсы - не менее 30 миллиардов рублей на развитие среднего профессионального образования, которое сейчас у нас строится и на базе колледжей, и вузов. Эти средства пойдут и на обновление материальной базы, и на переподготовку преподавателей, мастеров производственного обучения. Поддерживаю Президента в том, что квалифицированные специалисты рабочих профессий - это опора современной промышленности, сельского хозяйства, транспорта, всех отраслей экономики», - сказал Дмитрий Старостенко.

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев считает, что выступление Владимира Путина на съезде «Единой России» ярко демонстрирует то, что ключевой задачей на данный момент является концентрация всех ресурсов для преодоления трудностей и вхождения в режим постоянного наращивания возможностей нашей страны, улучшения жизни наших людей, раскрытия колоссального потенциала России.

«Мы все ответственны за то, чтобы все здравые идеи во благо страны и людей находили своё воплощение в кратчайшие сроки. Сами по себе планы не реализуются. Наша задача - сделать все возможное для великого будущего нашей России, и то, что прозвучало на съезде «Единой России» из уст Президента показывает - этому будущему - быть», - считает Дмитрий Савельев.