Последние новости Новосибирска на 23 июня 2021 года: перед российскими туристами извинились за задержание в Чаде, пес покусал ребенка

Послы заверили, что туристов освободят и вернут им имущество. Фото: предоставлены Алексеем Камерзановым

Мы собрали последние новости Новосибирска на 23 июня 2021 года: обо всех главных событиях в городе вы узнаете из нашей подборки..

МИД РФ ВСТУПИЛСЯ ЗА ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Девять российских путешественников попали в «элитную тюрьму» в Чаде неделю назад. Напомним, известного путешественника Алексея Камерзанова, основателя паблика «АСТ-54» Виталия Полищука и еще 9 членов экспедиции задержали военные, конфисковали авто, вещи и поместили в гостиницу. В дело вмешался МИД РФ и пообещал, что скоро туристов отпустят и вернут им все имущество.

МУЖЧИНА ИЗБИЛ РЕБЕНКА ЗА ПОЛОМКУ КАЧЕЛЕЙ

Скандал случился в одном из дворов на улице Фрунзе. Подростки качались на качелях, из крепления выпала гайка. Дети пытались починить качели, но их стала упрекать местная жительница. Вскоре подошел мужчина и стал бить 13-летнего подростка, который качался вместе с друзьями до поломки. Отец мальчика написал заявление в полицию.

СОБАКА НАПАЛА НА ШКОЛЬНИКА

10-летний Коля из Коченево играл в футбол и забежал за мячом в чужой двор: Там на него напал пес, прокусил ему руку в районе плеча. Хозяева собаки обвинили во всем мальчика, но его мама будет судиться.

ОБМАНУЛИ ЦЫГАНКИ

Пенсионерка из Оби лишилась драгоценностей после визита цыганок. Женщина впустила незваных гостей, и те стали «снимать порчу», открывая шкафы в комнатах. После ухода девушек пенсионерка ахнула - пропал сейф из комнаты сына, где тот хранил 320 тысяч рублей и золото. Потерпевшая семья написала заявление в полицию.

ШКОЛЬНИЦА РАСТИТ ДОЧКУ В «ТИК-ТОКЕ»

Восьмиклассница Валя Колыванова* родила дочку в 14 лет и живет с ней в аварийном бараке. Денег в семье не хватает — отец не работает, бабушка на пенсии, а младшему брату всего 12 лет. Однако девочка не теряется — целыми днями нянчится с дочкой. Игрушек и книжек мало, зато помогает «тик-ток» — малышка смотрит его вместо мультиков. Опека грозится забрать мать в детдом, а ребенка в дом малютки — но девочка старается, как может.

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