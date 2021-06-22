«Схватил его одной рукой за шею»: новосибирец прилюдно наказал 13-летнего школьника за сломанные качели

Дети сломали качели на площадке, из-за чего и случился скандал. Фото: Анна ПАШАГИНА/скриншот из видео

Инцидент на детской площадке в Новосибирске произошел 20 июня. 13-летний Саша пошел в соседний двор вместе с друзьями покачаться на качелях. Ребятам удалось раскачать их так, что со страховочной цепочки, державшей качели, отвалилась гайка.

— Как мне рассказал сын, они сразу прекратили играть, подняли деталь и стали ее прикручивать обратно. В этот момент к ним подошла женщина и сказала, мол, ребята виноваты и сломали качели. Саша тут же начал оправдываться, завязался спор. Тут в разговор ввязался мужчина. Он-то и ударил моего сына, — рассказал КП-Новосибирск Константин, отец мальчика. — По словам Саши, у него аж дыхание перехватило. После этого мужчина схватил моего сына одной рукой за шею, да так, что порвал ему цепочку. Второй рукой он бил моего сына по голове. Ребенок вернулся домой в слезах и рассказал все нам с женой.

В тот же день отец вместе с сыном поехал в больницу. Ребенку сделали снимок, сотрясения, к счастью, не обнаружили. Но дело даже не в травмах, а в обиде.

На следующий день Константин нашел видеозапись с воспитанием его сына. Убедился, что ребенок не врет.

— Когда я увидел кадры, то был, мягко говоря, в шоке. Зачем он держал моего ребенка за шею? Заставлял наклоняться, водил туда-сюда непонятно с какой целью… Посмотрев видео, я приехал в отдел полиции и написал заявление, — продолжает папа школьника.

В отделе полиции Константин столкнулся с обидчиком сына. Диалог у мужчин не задался.

— Он сказал, что дети крыли матом всех вокруг. Якобы ему жена пожаловалась на это, и он решил их проучить. Все дети убежали, а мой один остался — самый смелый. Ну, вот и получил. Извиняться передо мной и моим ребенком никто не собирался, — говорит Константин.

Сейчас кадры с воспитательным процессом смотрят в Следственном комитете, но дело пока не возбудили.

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