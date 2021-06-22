«Ходили по квартире со стаканом воды. Ввели в гипноз»: под Новосибирском цыганки незаметно вынесли из дома целый сейф с деньгами и драгоценностями

Семья пенсионерки, которая стала жертвой мошенниц, в шоке. У них пропали накопления за 10 лет работы. Фото: предоставлено Людмилой Приставко. Фото: Алексей ФОКИН

Неприятный инцидент произошел на улице М. Горького в городе Оби. В квартиру 78-летней пенсионерки наведались две цыганки. Они убедили женщину, что кто-то навел порчу на ее дом, и пообещали ее снять. Однако за услуги взяли слишком дорого. После визита незваных гостей из квартиры пропал сейф с крупной суммой, а бабушка этого даже не заметила! Происшествие стало трагедией для больной 78-летней женщины, а также для ее сына, 46-летнего Сергея, который живет вместе с мамой. О том, как злоумышленницам удалось провернуть преступный план, КП-Новосибирск рассказала Людмила, дочь пенсионерки.

— 16 июня около полудня в квартиру мамы позвонили. Она подумала, что это почтальон пришла, поэтому открыла. В дом зашли две цыганки. Сперва они попросились на постой — снять комнату. Мама отказала — уточнила, что живет с взрослым сыном. Тогда они сказали, что им нужно в туалет. Получается, они маму-то и не спрашивали — делали, что им вздумается. Одна пошла в туалет, а другая зашла в зал и села на диван, мама прошла следом за ней. Та, которая вышла из туалета, заявила, что на доме порча. Но тут же успокоила, что сейчас они быстро все исправят. Одна цыганка налила в стакан воды и принялась ходить с ним по квартире. Она открывала все шкафы и тумбочки, брызгала туда водой и что-то приговаривала. Потом из зала прошла в комнату, где живет брат: пробыв там какое-то время, выбежала и сразу последовала к выходу, — рассказала КП-Новосибирск Людмила.

Та, что сидела с пенсионеркой в комнате, увидев, что ее приятельница ушла, тоже засобиралась. Взяла из холодильника шоколадку, сказав, что это плата за благое дело. Как только дверь захлопнулась, бабушка будто пришла в себя. Первым делом кинулась проверять пенсию, однако 20 тысяч рублей лежали в шкафу нетронутыми. Женщина успокоилась, но не до конца. Смутная тревога одолевала ее до самого вечера, пока не пришел сын. Как выяснилось, переживала пенсионерка не зря. Сергей пришел в ужас, когда зашел в свою комнату. Из нее исчез сейф с крупной суммой и драгоценностями! В нем мужчина хранил 320 тысяч рублей и золото.

— За неделю до кражи он снял в банке миллион рублей. Он эту сумму лет 10 копил. Во всем себе отказывал: ничего не покупал, никуда не ездил. Сначала планировал на машину накопить, а потом решил — на жилье. Планировал ипотеку брать с хорошим первоначальным взносом, мечтал наконец съехать от мамы… Еще на днях купил лотерейные билеты, тоже в сейф положил — думал, вдруг повезет выиграть. Часть суммы он дал в долг, а вот 320 тысяч осталось, но для него это огромнейшие деньги. Он теперь сам не свой: за голову хватается, даже плачет. Жизнь какую-то шутку сыграла: копил-копил, каждую копейку берег, а тут пришли эти мошенницы и наглым образом средь бела дня все забрали, — вздыхает Людмила.

У пенсионерки Дины Федоровны тоже сильный стресс: она чувствует себя виноватой в случившемся. Не понимает, как же она не заметила, что из дома вынесли сейф.

— Они, бессовестные, просто воспользовались ее состоянием. Мама наша болеет давно — несколько лет назад сломала шейку бедра, после этого ее подкосило. Она уже пару лет даже на улицу не выходит, а по дому передвигается при помощи стульчика. Куда ей было бороться с этими наглыми особами… Они одним своим весом ее задавили бы. Она просто молча наблюдала за происходящим, а теперь вот винит себя, что пустила в дом преступниц. Да только вот они сами, получается, вломились, — рассуждает Людмила.

Потерпевшая семья написала заявление в полицию. Там сказали, что надежды на благополучный финал мало. Но Людмила надеется, что аферистки попали на камеры видеонаблюдения и их все же удастся опознать и найти.

— Они очень тучные, просто огромные. Считаю, это отличительная черта, по которой их можно вычислить. На вид им, по словам мамы, лет 50 — 55. И говор явно цыганский. Причем подобных случаев в этом доме никогда не было. Нам первым так «посчастливилось». Они, видимо, в первую попавшуюся квартиру наведались и вышли с таким «уловом», — добавила сибирячка.

В ГУ МВД по Новосибирской области сказали, что уголовное дело уже возбудили, обманщиц ищут. — По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере». Пока виновные не найдены, пытаемся установить их личность, — уточнили КП-Новосибирск в областном Главке.

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