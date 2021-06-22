Последние новости Новосибирска на 22 июня 2021 года: сибиряков задержали в Африке, массовые мероприятия отменили

Виталий Полищук вместе с другими путешественниками находится в отеле. Фото: предоставлено путешественниками.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 22 июня 2021 года: все самые важные события в регионе - в нашей подборке.

ЗАПРЕТ НА КОНЦЕРТЫ И СОРЕВНОВАНИЯ

В Новосибирске отменили массовые мероприятия из-за роста заболеваемости коронавирусом. Губернатор региона Андрей Травников заявил, что ограничения продлятся до 30 сентября. Будут отменены фестивали и концерты, в том числе на открытом воздухе. Спортивные соревнования и матчи должны проходить без зрителей.

ВОЕННЫЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ В АФРИКЕ

Новосибирские путешественники Алексей Камерзанов и Виталий Полищук вместе с еще 8 участниками экспедиции «Мир Наш» были задержаны военными в республике Чад. У них конфисковали мобильники, компьютеры и внедорожники, посадили в самолет и отправили в столицу Чада, где поселили в одной из гостиниц. Хотя изначально маршрут путешествия был согласован, русским туристам грозят конфискацией имущества и высылкой из страны

СУД НАД ПОЛИЦЕЙСКИМ ЗА СМЕРТЬ ТРАНСГЕНДЕРА

Дело полицейского, обвиненного в убийстве любовника-трансгендера, дошло до суда. Напомним, осенью 2020 года бывший парень задушил Николая-Вику, родные предполагают, что причиной могли стать деньги.

— Он неплохо зарабатывал. Более того, Николай копил, откладывал деньги, мечтал о своей квартире в Новосибирске. А после убийства эти деньги пропали, — добавляет тетя убитого Марина. — Я думаю, что не было никакой ревности, это спланированное убийство с грабежом.

ПЕРВОКЛАССНИЦА НА СПОР СНЯЛА ТРУСЫ

Детская игра в «Правду или действие» обернулась скандалом: первоклассница сняла трусы на камеру, ее мама уверена — девочку заставили это сделать. Ребенок попал к психологу, а видео стало гулять по чатам. Мама потерпевшей написала заявление на родителей девочки, которая снимала видео.

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