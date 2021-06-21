Капремонт оказался под угрозой: в Общественной палате обеспокоились скачком цен на стройматериалы

В Новосибирске прошло заседание комиссии Общественной палаты Новосибирской области по вопросам ЖКХ, градостроительства и дорожного комплекса. Фото: Михаил ДОКУКИН.

В Новосибирске прошло заседание комиссии Общественной палаты Новосибирской области по вопросам ЖКХ, градостроительства и дорожного комплекса. Самый обсуждаемый вопрос - резкий, непрогнозируемый скачок цен на металл и стройматериалы. По словам Сергея Семки, этот факт может сказаться на срыве сроков запланированного капитального ремонта в жилых домах.

Председатель комиссии Общественной палаты Новосибирской области по вопросам ЖКХ, градостроительства, дорожного комплекса Максим Федорченко рассказал о том, что из-за скачка цен на стройматериалы поставщики отказываются от заключения долгосрочных договоров, а это может негативно отразиться на государственных и муниципальных контрактах в сфере ЖКХ. Их, по его словам, уже нереально реализовать по тем ценам, по которым они заключались.

- Это уже проблема не бизнеса, а социальная, - подчеркнул Максим Федорченко.

Эксперты отмечают, что прогнозы могут быть неутешительные, ситуация с капитальным ремонтом уже меняется в худшую сторону.

Заместитель председателя Общественной палаты Новосибирской области Владимир Ермола отметил, что в сложившейся ситуации, в связи со значительным повышением цен на металл, инертные и строительные материалы, со стороны подрядчиков идут массовые отказы от исполнения заключенных контрактов. Кроме того, желание участия в торгах снизилось.

- Это сказывается прежде всего на жителях региона, которые много лет ждали ремонта, чтобы улучшить условия проживания. Кроме того, ситуация затронет подрядные организации, которые могут остаться без госзаказов. Есть опасения, что объекты, которые были приняты в работу, могут оказаться брошенными, - сказал Владимир Викторович.

Скачок цен подтвердил и технический директор подрядной организации «НКН СТРОЙ» Илья Боев. По его словам, некоторые позиции с начала года подорожали в 1,5 - 2 раза.

- Например, если в январе этого года кубометр пиломатериала стоил 9600 рублей, то в июне поставщик за тот же объем просит 18 000 рублей. Тонна трубы в январе стоила 75 100 рублей, а в июне уже 116 тысяч рублей. Подрядчику без оборотных средств невозможно закупить материалы, соответственно, сроки ремонта могут быть сорваны, - констатировал Илья Боев.

Кроме того, он обратился с инициативой о возможности заключения дополнительных соглашений к государственным и муниципальным контрактам, которые предусматривали бы изменение стоимости и сроков капитального ремонта в связи с ростом цен.

По итогам обсуждения члены Общественной палаты региона готовы принять от подрядчиков предложения по изменению ситуации. Инициативы после утверждения правительством Новосибирской области и Общественной палатой Российской Федерации будут переданы для обсуждения в Минстрой России.