Как сэкономить более полутора миллионов рублей на покупке квартиры

«Расцветай на Шамшиных». Фото: ГК «Расцветай».

Льготную ипотеку продлили до 1 июля 2022 года. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме объявил Владимир Путин. Но основные ее параметры не останутся прежними: ставку увеличат до 7%, а максимальная сумма кредита понизится до 3 миллионов рублей, причем эта стоимость будет единой для всех регионов России. Как эти изменения отразятся на ценах за квадратные метры в новостройках и есть ли смысл поторопиться оформить ипотеку на старых условиях, об этом - в нашем материале.

РАССЧИТЫВАЕМ ВЫГОДУ НА ПРИМЕРАХ

До 1 июля 2021 года условия льготной ипотеки остаются прежними: ставка не выше 6,5% на весь срок, минимальный размер первоначального взноса равен 10 - 20%, максимальная сумма ипотеки для Новосибирской области - 6 миллионов рублей, дают ее на срок до 20 лет. По данным аналитического центра ГК «Расцветай» в результате опроса 23 банков, имеющих офисы в Новосибирске, ставка по ипотеке с господдержкой сейчас колеблется от 5,35% (с подтверждением дохода) до 6,5% (подтверждение по справке банка).

Рассчитаем, насколько изменится доступность жилья после старта новой ипотечной программы с измененными условиями на примере квартир рядом с метро от ГК «Расцветай».

ПРИМЕР ПЕРВЫЙ: ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

Исходные данные: однокомнатная квартира в ЖК «Расцветай на Красном» в 5 минутах пешком от станции метро «Заельцовская». Площадь - 36 кв. м, стоимость - 4 600 000 рублей, имеющийся первоначальный взнос - 920 000 рублей (20%), срок займа - 20 лет.

Ипотека с господдержкой 5,35% от ДОМ.РФ: ежемесячный платеж - 25 003,50 рубля, начисленные проценты - 2 320 840 рублей, итого выплат - 6 000 840 рублей.

Ипотека с господдержкой 7% с 1 июля 2021 года: ежемесячный платеж - 28 531 рубль, начисленные проценты - 3 167 440 рублей, итого выплат - 6 847 440 рублей.

В нашем примере разница 1,65% между действующей льготной и будущей льготной ипотеками приводит к переплате 846 600 рублей.

ЖК «Расцветай на Красном». Фото: ГК «Расцветай».

ПРИМЕР ВТОРОЙ: ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

Исходные данные: трехкомнатная квартира в ЖК «Расцветай на Гоголя» в 15 минутах от станции метро «Березовая роща». Площадь - 88 кв. м, стоимость - 8 850 000 рублей, имеющийся первоначальный взнос - 1 770 000 рублей (20%), срок займа - 20 лет.

Ипотека с господдержкой 5,35% от ДОМ.РФ: ежемесячный платеж - 48 108,56 рубля, начисленные проценты - 4 465 094,40 рубля, итого выплат - 11 545 094,40 рубля.

Ипотека с господдержкой 7%: ежемесячный платеж - 54 891,16 рубля, начисленные проценты - 6 093 878,40 рубля, итого выплат - 13 173 878,40 рубля.

В нашем примере разница 1,65% между действующей льготной и будущей льготной ипотеками приводит к переплате 1 628 784 рубля.

ЖК «Расцветай на Гоголя». Фото: ГК «Расцветай».

ОСОБЕННОСТИ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Хочется отметить еще один момент новой льготной ипотеки. По еще действующей программе для нашего региона максимальная сумма ипотеки составляет 6 миллионов рублей, но с 1 июля эту сумму урежут до 3 миллионов рублей. Это означает, что купить жилье комфорт-класса с достаточной жилплощадью по такой программе будет проблематично.

Получается, чтобы купить, к примеру, «двушку» в жилом комплексе комфорт-класса в ГК «Расцветай» средней стоимостью 7 миллионов рублей до 1 июля текущего года, понадобится первоначальный взнос в размере 1 050 000 рублей (15%). Остальные 5 950 000 рублей банк выдаст в рамках ипотечного кредитования. После 1 июля минимальная накопленная сумма собственных средств должна составить 4 миллиона рублей (57%) - только 3 миллиона рублей банк сможет прокредитовать по госпрограмме.

Если у покупателя недостаточно накопленных средств, придется на эту сумму брать кредит, средние рыночные ставки которого находятся в пределах 8 - 10% годовых. Выходит, действующая льготная ипотека все же выгоднее той, что запустят с 1 июля. Это подтверждают расчеты специалистов ГК «Расцветай». Кстати, кредит здесь оформляют быстро, поэтому вы все еще можете запрыгнуть в уходящий вагон поезда и воспользоваться более выгодными условиями ипотеки с господдержкой.

ГК «Расцветай»

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