Отмена массовых мероприятий в Новосибирске до 30 сентября 2021 года: губернатор сделал заявление

Ситуация с коронавирусом в регионе пока остается непростой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отмена массовых мероприятий в Новосибирске до 30 сентября 2021 года - важное ограничение в связи с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, о котором заявил губернатор Андрей Травников.

Под запретом все массовые мероприятия, в том числе те, которые планировали провести на улице. Соревнования должны проходить без зрителей, по возможности, их сроки надо перенести.

В случае если все-таки нужно провести мероприятие в помещении, то зал должен быть заполнен максимум наполовину. Обязательное условие — социальная дистанция в полтора метра.

Причиной для такого решения послужил резкий рост числа заболевших коронавирусом. Главный инфекционист области Лариса Позднякова отметила, что если раньше в инфекционные госпитали в основном поступали новосибирцы в возрасте 85 — 90 лет, то за последнюю неделю увеличилось количество обращений молодых людей. Причем есть тяжелые случаи среди 18-летних.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске отменили празднование Дня города. Вице-мэр Анна Терешкова обвинила в этом тех, кто отказывается вакцинироваться.

По мнению главы региона, рост заболевших коронавирусом произошел, потому что были ослаблены меры безопасности. Кроме того, глава региона отмечает, что одна из причин — низкий темп вакцинации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Болезнь 18-летних: вирусолог объяснил рост числа молодых пациентов с коронавирусом.

Доктор биологических наук Сергей Нетесов во всем винит прошедшие последние звонки и экзамены. (подробнее)

«Очень обидно»: вице-мэр Анна Терешкова обвинила непривитых новосибирцев в отмене Дня города.

Чиновница отметила, что сама она поставила вакцину, так как принимала участие в организации праздника. (подробнее)