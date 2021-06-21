Отмена массовых мероприятий в Новосибирске до 30 сентября 2021 года: губернатор сделал заявление

Ситуация с коронавирусом в регионе пока остается непростой.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Отмена массовых мероприятий в Новосибирске до 30 сентября 2021 года - важное ограничение в связи с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, о котором заявил губернатор Андрей Травников.
Под запретом все массовые мероприятия, в том числе те, которые планировали провести на улице. Соревнования должны проходить без зрителей, по возможности, их сроки надо перенести.
В случае если все-таки нужно провести мероприятие в помещении, то зал должен быть заполнен максимум наполовину. Обязательное условие — социальная дистанция в полтора метра.
Причиной для такого решения послужил резкий рост числа заболевших коронавирусом. Главный инфекционист области Лариса Позднякова отметила, что если раньше в инфекционные госпитали в основном поступали новосибирцы в возрасте 85 — 90 лет, то за последнюю неделю увеличилось количество обращений молодых людей. Причем есть тяжелые случаи среди 18-летних.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске отменили празднование Дня города. Вице-мэр Анна Терешкова обвинила в этом тех, кто отказывается вакцинироваться.
По мнению главы региона, рост заболевших коронавирусом произошел, потому что были ослаблены меры безопасности. Кроме того, глава региона отмечает, что одна из причин — низкий темп вакцинации.
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