Партия «Новые люди» предложила освободить новосибирских предпринимателей от кассовых аппаратов

Фото: партия «Новые люди».

- Новосибирская область - один из лидеров по вовлеченности в малый и средний бизнес. По этому показателю регион занимает второе место в России. Доля работников этой отрасли составляет почти 24% от общей рабочей силы, это 329 тысяч человек. Необходимо создать условия, при которых эти люди будут производить качественные товары и услуги, работая «в белую» и отчисляя налоги в бюджет Новосибирской области, - поясняет секретарь регионального отделения партии «Новые люди», депутат Заксобрания Новосибирской области Дарья Карасева.

Дарья Карасева. Фото: партия «Новые люди».

Покупка кассового аппарата обходится представителям малого бизнеса в сумму от 15 до 30 тысяч рублей. Прибавим у ней регистрацию кассы в налоговой и покупку программного обеспечения - расходы получаются довольно солидными, особенно если речь идёт о малом предприятии. Работать без кассы могут лишь те индивидуальные предприниматели, которые не нанимают сотрудников, причем в некоторых особых случаях.

Более того, уже в июле заканчивается отсрочка по применению касс для индивидуальных предпринимателей без сотрудников. Новую отсрочку налоговая служба предоставлять не планирует.

- Налицо барьеры, которые мешают открыть собственное дело. У нас очень много говорят о том, что необходимо снизить давление на малый бизнес, но дальше разговоров дело не идёт. Замена кассовых аппаратов на специальное мобильное приложение могла бы стать выходом. Она снизит расходы и позволит с самого начала работать честно и открыто. В выигрыше останутся и сами бизнесмены, и покупатели, - делится депутат Законодательного собрания Новосибирской области от партии «Новые люди», предприниматель Сергей Левшенков.

Переход на специальное мобильное приложение обсуждают уже несколько лет, однако за это время так и не перешли от слов к делу: для этого потребуется масса межведомственных согласований. Партия «Новые люди» намерена взять ситуацию на свой контроль и уже в ближайшее время внести поправки в действующее законодательство.