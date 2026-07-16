Партия «Новые люди» призвала мэрию Новосибирска провести проверку городских временных укрытий

Фото: Партия «Новые люди»

Проверка не подтвердила эту информацию, и через несколько часов режим опасности по БПЛА отменили.

После этих событий некоторые новосибирцы обратили внимание на важную проблему. Временные укрытия оказались закрытыми, попасть туда было невозможно. Например, жители дома по улице Бардина, 10 в Заельцовском районе обнаружили, что ключей от укрытия нет ни у старшей по дому, ни в управляющей компании. И это далеко не единичный случай. С этой проблемой новосибирцы обратились к депутатам от партии «Новые люди».

- Мы видим, что в Новосибирске и области сохраняется стабильная и безопасная обстановка, и надеемся, что так и будет в дальнейшем. Вместе с тем людям нужны чёткие и понятные инструкции, как себя вести и куда идти, если в регионе произойдут чрезвычайные ситуации. Поэтому мы направили обращение в мэрию Новосибирска, чтобы усилить профилактическую работу и актуализировать информацию о доступности укрытий, - сказал депутат горсовета Новосибирска от партии «Новые люди» Андрей Шамалёв.

Фото: Партия «Новые люди»

Он добавил, что сегодня наблюдаются разночтения между официальной информацией об укрытиях на сайте мэрии Новосибирска и в популярных приложениях - например, в «2ГИС». В случае ЧС люди в первую очередь обращаются к самым распространённым источникам информации - онлайн-картам. Поэтому необходимо синхронизировать представленные там сведения с официальным перечнем.

- В последнее время в обществе растёт тревожность. В этих условиях очень важно поддерживать диалог с людьми, давать им полную и достоверную информацию. Мы предложили руководству Новосибирска довести все сведения до старших по домам и глав ТСЖ, чтобы они могли рассказать людям о ближайшем укрытии. Профилактика никогда не бывает лишней, - отметила депутат Законодательного собрания Новосибирской области, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева.