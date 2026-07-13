Партия «Новые люди» представила кандидатов в депутаты Госдумы от Новосибирской области

Фото: Партия «Новые люди»

Основной идеей, с которой «Новые люди» идут на выборы, руководитель регионального отделения партии Дарья Карасева назвала борьбу с запретами.

- Новосибирск застрял в развитии, как автомобилист в очереди за бензином. И если топливо всё-таки можно купить за несколько часов, то у нас застой растянулся на десятилетия. Пока другие предлагают „затянуть пояса“, мы ищем возможности для развития. Создаём условия, чтобы каждый мог заниматься любимым делом и достойно зарабатывать, ведь в этом настоящее счастье. Мы живём в очень непростое время, когда вокруг очень много поводов для страха. Тем важнее показать, что настоящая сила - в любви и в людях, - сказала Дарья Карасева.

Новосибирская область вошла в одну территориальную группу с Алтайским краем, Республикой Алтай, Хакассией и Тывой. Возглавит эту территориальную группу экс-сотрудник госбезопасности, представитель банковской сферы Сергей Власов. После возвращения с зоны СВО он защищает интересы России уже в банковской сфере, развивая проекты по замороженным активам предприятий.

Фото: Партия «Новые люди»

Вторым номером по территориальной группе идёт руководитель регионального отделения партии в Новосибирской области, лидер фракции «Новые люди» в заксобрании региона Дарья Карасева, третьим - депутат Алтайского краевого заксобрания, предприниматель Максим Банных.

На одномандатных округах партию «Новые люди» представят преподаватель РАНХиГС Оксана Брашнина (округ №138), предприниматели Сергей Левшенков и Дмитрий Бабенко (округа 137 и 139 соответственно), а также депутат совета депутатов Оби, эксперт в области ЖКХ Сергей Устинов (округ 140).

Напомним, Выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года. В них примут участие 5 партий, которые сейчас в Госдуме: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».