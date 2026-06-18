Аналитика Drivee: как меняется спрос на курьерскую доставку в Новосибирске

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Российский сервис для заказа такси и курьерской доставки Drivee проанализировал данные по курьерской доставке за первые 5 месяцев 2026 года и изучил, как меняется портрет современных курьеров и спрос на доставку в Новосибирске.

В Новосибирске доля курьерских заказов в приложении за январь - май 2026 года выросла на 12%, а доля исполнителей - на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По данным сервиса, интерес к курьерской доставке в городе продолжает расти как со стороны пользователей, так и со стороны исполнителей.

Топ городов по росту доли курьерских заказов

(январь - май 2026 года к январю - маю 2025 года, %)

Самара - 37%

Тольятти - 33%

Омск - 22%

Сочи - 17%

Москва - 12%

Новосибирск - 12%

Якутск - 12%

Санкт-Петербург - 9%

РФ - 20%

Чаще всего пользователи сервиса в Новосибирске отправляют готовую еду, цветы, документы, а также личные вещи. Среди самых необычных отправлений были зубные протезы, микроскоп и голова манекена.

Одним из заметных трендов стали сверхкороткие маршруты: курьеров заказывают даже на расстояние меньше 150 метров. Минимальный маршрут в Новосибирске составил 160 метров. Такой спрос показывает, что доставка становится привычным способом быстро решить бытовую задачу и сэкономить время.

Вместе со спросом меняется и портрет курьеров. В Новосибирске средний возраст исполнителя в Drivee составляет 34 года. Почти половина исполнителей в городе (49,8%) в возрасте от 25 до 40 лет, еще 19% приходится на молодых людей от 18 до 25 лет. Такие данные показывают, что курьерская доставка привлекает не только молодежь, чаще всего студентов, но и более взрослых людей. Мужчины составляют 87,6% зарегистрированных в сервисе курьеров в городе.

Drivee - российский сервис для заказа такси и курьерской доставки, работающий более чем в 100 городах страны. Платформа построена на модели прямого взаимодействия, где пользователь сам предлагает цену за поездку или доставку, а исполнитель может согласиться с ней или предложить свою стоимость.

Приложение доступно в App Store, Google Play, RuStore и AppGallery.

Drivee - сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами. 0+

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