«Утонул четыре дня назад, когда были праздники»: в реке под Новосибирском нашли тело мужчины

Тело увидели днем 15 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Искитиме в реке Бердь в микрорайоне Индустриальный было обнаружено тело мужчины. Информация об этом появилась в местных пабликах.

— Нашли тело вчера под мостом. Не купайтесь в речке, непонятно, сколько там заразы, — написали в паблике «Подслушано в Искитиме»

По словам местных жителей, мужчина утонул раньше, во время долгих выходных.

— Знакомые рассказывали: это 36-летний мужчина. Купался на пляже в Индустриальном, потом ушел под воду. В каком был состоянии, не знаю, но это произошло на выходных, три-четыре дня назад. Только недавно его нашли, — рассказал КП-Новосибирск один из местных жителей.

Другие искитимцы рассказали, что пляж «Центральный», на котором и произошел несчастный случай, для купания еще не открыт, а место у моста очень опасное.

В Следственном комитете сообщили, что по факту обнаружения тела проводится проверка.

— Следственным отделом по Искитимскому району проводится процессуальная проверка по факту обнаружения в акватории реки 15.06.2026 тела мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего, — прокомментировали КП-Новосибирск в ведомстве.

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