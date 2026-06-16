Исследование Билайн Adtech: День города в Новосибирске формирует высокий поток, но бизнесу важно заранее работать с конверсией

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Исследование Билайн Adtech, проведенное на основе активности в день празднования Дня города 29 июня 2025 года, показало: праздник заметно увеличивает поток людей рядом с кафе и ресторанами, однако сам по себе высокий трафик не гарантирует сопоставимого роста покупок.

Анализ охватил активность аудитории вблизи заведений питания в разных зонах пешей доступности от одной из центральных точек события - парка «Михайловская набережная». Команда Билайн AdTech изучила три показателя: доходимость до кафе и ресторанов, интерес к ним и фактические покупки. Под интересом к кафе в исследовании понимаются поисковые и поведенческие сигналы, которые показывают, что человек рассматривал заведение как потенциальный вариант для посещения.

Анализ проводился с использованием предсказательных математических моделей Билайна. Эти алгоритмы обрабатывают данные по заданным параметрам, в результате чего вычисляются вероятностные значения. Например, для оценки потока перемещения пользователей используется информация по нагрузке на базовые станции оператора. Для определения интереса - категории медиапотребления абонентов. Информация для анализа динамики покупок предоставляется компаниями-партнерами, в том числе ритейлерами и ОФД. Исследование проводилось только в отношении абонентов Билайна, выразивших согласие на обработку данных.

Главный пик трафика - с 16:00 до 21:00

В течение дня поток людей рядом с заведениями питания постепенно увеличивался. Утром, в 9:00, доходимость составляла 5 133 человека. К 16:30 показатель вырос до 8 394, а максимума достиг около 20:00 - 9 364 человека. После 20:00 трафик начал постепенно снижаться.

Таким образом, наиболее перспективное окно для привлечения гостей в кафе, рестораны и точки быстрого питания пришлось на период с 16:00 до 21:00.

Интерес к кафе растет к вечеру

Интерес к кафе и ресторанам также усиливался в течение дня. В период с 9:00 до 11:00 показатель оставался относительно низким, однако с 11:00 до 17:00 начал постепенно расти. Наиболее высокий интерес к заведениям питания фиксировался после 17:00 - с пиком в 21:00.

Это подтверждает, что в день городского праздника вечер остается ключевым временем для коммуникации с аудиторией.

Ближайшая зона получает максимум прироста по заинтересованному потоку

Наиболее заметный рост доходимости аудитории, уже проявившей интерес к кафе и ресторанам, пришелся на ближайшую зону к месту события. Так, в радиусе 5 минут пешком доходимость во время праздника выросла почти в 1,8 раза.

В зоне 10 и 15 минут пешком общий трафик также вырос, но прирост оказался ниже. Тем самым, чем дальше от центральной точки события, тем сильнее аудитория распределяется между разными заведениями и маршрутами.

Высокий поток не всегда превращается в покупки

В ближайшей 5-минутной зоне количество покупок во время праздника выросло лишь незначительно, несмотря на почти двукратное увеличение доходимости. В зоне 10 минут число покупок даже немного снизилось, хотя поток людей вырос. В 15-минутной зоне во время праздника также наблюдалось снижение количества покупок по сравнению с периодом до события.

Это означает, что в День города значительная часть аудитории остается проходящим трафиком. Люди находятся рядом с кафе и ресторанами, но далеко не всегда принимают решение о покупке. Это важный сигнал для бизнеса: рекламное продвижение остается ключевым фактором для конвертации трафика в покупки.

Средний чек зависит от зоны и сценария потребления

Исследование также показало различия по среднему чеку в разных зонах.

В ближайшей зоне к событию средний чек во время праздника оставался относительно низким - до 100 рублей. Это может говорить о спросе на быстрые и доступные форматы: напитки, перекусы, еду навынос.

В более удаленных зонах средний чек вел себя иначе: в радиусе 10 минут пешком во время праздника он кратно вырос, в 15-минутной зоне также сохранялся на достаточно высоком уровне - около 616 рублей. Это может указывать на более целевые сценарии посещения, менее зависящие от моментального событийного потока.

Что это значит для бизнеса

Исследование Билайн Adtech показывает: День города в Новосибирске создает высокий пешеходный поток, но этот поток не конвертируется в покупки автоматически. Для локального бизнеса это означает, что готовиться к городскому празднику нужно заранее.

- Трафик не равен продажам. Бизнесу важно заранее продумывать, как быстро и понятно донести предложение до аудитории - через навигацию, промо, специальные позиции в меню и коммуникацию в пиковые часы. Исследование поведения аудитории помогает локальному бизнесу точнее готовиться к городским событиям и понимать, где именно возникает потенциал для роста, - комментирует Павел Корчагин, руководитель по развитию аналитических продуктов Билайн AdTech.

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