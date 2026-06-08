Анализ за 10 минут - реальность

Фото: ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Пожалуй, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда ожидание анализов затягивалось на часы или дни. Особенно остро проблема стоит в экстренных ситуациях - от родов до тяжелых инфекций. Именно здесь на помощь могут прийти инновационные разработки компании «ИМБИАН ЛАБ» из наукограда Кольцово.

Быстрота против неопределенности

Разработка и производство экспресс-тестов - основное направление компании. За 7 лет своего существования «ИМБИАН ЛАБ» выпустила более 60 миллионов экспресс-тестов. Их применяют в государственных и частных клиниках, каретах скорой помощи, МЧС, МВД и даже в домашних условиях. Эти простые устройства зачастую позволяют выявить болезнь за считаные минуты, а не часы.

Например, некоторые экспресс-тесты позволяют спасти жизнь тяжелобольного в течение 10 минут. Без них пришлось бы ждать минимум сутки.

Фото: ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Инструменты для профессионалов и не только

«ИМБИАН ЛАБ» производит тесты для врачей, но многие из них можно использовать и в домашних условиях, если есть необходимость быстро проверить те или иные показатели здоровья. Сейчас в ассортименте компании более 320 диагностических систем. К ним относятся ИХА, ИФА, ПЦР и ИХЛА.

- Мы были одними из первых, кто начал массовое производство экспресс-тестов для определения коронавируса, помогая вовремя выявлять инфекцию и назначать лечебные и профилактические меры, - рассказала руководитель группы развития медицинских изделий ООО «ИМБИАН ЛАБ» Виктория Андреева.

Кроме того, по ее словам, «ИМБИАН ЛАБ» - это один из лидеров диагностики с самым широким перечнем экспресс-тестов в России и СНГ, в том числе уникальных тест-систем.

Также, рассказала Виктория Андреева, компания разрабатывает уникальный тест для врачей-ортопедов.

Экспресс-тесты экономят драгоценное время и снижают нагрузку на лаборатории.

Домашние тесты позволяют вовремя заметить тревожные симптомы и обратиться к специалисту.

Но это не единственная сфера влияния компании. Она активно развивает направление биологически активных добавок. Сейчас в ассортименте более 170 БАД - порошки, капсулы, таблетки и фильтр-пакеты. Это не просто витамины.

- Каждая формула разработана с учетом последних научных данных. Например, добавки с коллагеном, гиалуроновой кислотой и витамином D3 поддерживают суставы, кожу и иммунитет. Все наши производственные участки БАД оснащены новым высокопроизводительным оборудованием, которое отвечает требованиям GMP, - говорят в компании.

Диагностика - это не просто сухие цифры в медицинском бланке. Это уверенность, своевременно начатое лечение и чьи-то спасенные жизни. А разработки сибирской компании могут значительно расширить возможности в этой сфере.

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