«Вышел из авто и три раза ударил по лицу»: в Новосибирске мужчина избил самокатчика, который задел его машину

Медики доставили мужчину в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на улице Республиканской произошел конфликт между водителем автомобиля и мужчиной на самокате, который закончился дракой и госпитализацией одного из участников. О случившемся КП-Новосибирск сообщил местный житель Дамир.

- Я увидел человека в крови и решил выяснить, что происходит. Оказалось, что мужчина на самокате не спешился на пешеходном переходе и задел локтем проезжающую мимо машину. Водитель остановился, вышел и три раза ударил самокатчика по лицу чуть выше носа, - рассказал Дамир.

Самокатчику разбили лицо в Новосибирске. Видео: телеграм-канал «Анонимный Новосибирск»

После произошедшего пострадавший находился в замешательстве и ходил взад-вперед с телефоном в руках. Дамир вызвал на место скорую помощь и полицию. Медики осмотрели мужчину и доставили его в больницу.

По словам очевидца, водитель автомобиля после инцидента вел себя агрессивно. Особенно его возмутило то, что происходящее снимали на камеру. Как рассказал Дамир, прибывшие сотрудники Госавтоинспекции выписали автомобилисту штраф за тонированные стекла.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что информация о происшествии зарегистрирована в установленном порядке. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

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