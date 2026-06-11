«Мы проснулись не в духоте»: в Новосибирск 11 июня пришел дождь после аномальной жары - фото

В Новосибирске прошел дождь после долгой жары. Фото: СИДОРЕНКО Дарья, МАНЬКО Никита, СОЛОВОВА Татьяна

Утром 11 июня в Новосибирске резко изменилась погода. После аномальной жары, когда температура воздуха поднималась выше плюс 30 градусов, на город обрушился дождь. Он принес в город прохладу на смену сильному зною. Публикуем фото и видео ливня в Новосибирске 11 июня 2026 года.

ФОТО И ВИДЕО ДОЖДЯ В НОВОСИБИРСКЕ 11 ИЮНЯ 2026

В Новосибирске прошел дождь

Небо над городом затянуло тучами. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

Погода в регионе резко изменилась и стала более комфортной для прогулок. Несколько дней подряд жители города страдали от высокой температуры, а теперь столбик термометра показывает +22 градуса.

- Наконец-то мы проснулись не в духоте, - радуются новосибирцы.

Синоптики ранее предупреждали об ухудшении погодных условий. Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, сотрудники регионального управления МЧС заранее распространили экстренное предупреждение для населения. По прогнозам метеорологов, в четверг на территории области местами ожидались кратковременные дожди. Спасатели также предупреждали о возможных грозах и выпадении града. Кроме того, порывы ветра в дневное время могут достигать скорости 16 метров в секунду. Такие погодные условия требуют от горожан особой осторожности при нахождении на улице.

На дорогах образовались лужи. Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Добавим, что сильный ветер способен повреждать рекламные щиты, ветхие строения и ломать ветви деревьев. Поэтому жителям стоит во время грозы закрывать окна и по возможности оставаться в помещениях.

Люди прятались от дождя под зонтами. Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

В условиях непогоды автомобилистам советуют быть предельно внимательными на дорогах. Из-за ливней видимость может снизиться, а дорожное покрытие становится скользким, что увеличивает риск аварий. Пешеходам также стоит избегать нахождения рядом с высокими деревьями, линиями электропередачи и шаткими конструкциями.

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