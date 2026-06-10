Почему в 2026 году вложения в новостройки сохраняют привлекательность

Квартиры в квартале «Расцветай на Красном» высоколиквидны за счет премиальной локации. Это камерность, безопасность при всех плюсах проживания в центре, рядом с метро. Фото: ГК «Расцветай»

Более половины россиян (51%) считают жилье хорошим вариантом вложения денег, свидетельствуют данные опроса «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ. Жилая недвижимость - понятный инструмент, выгодный способ сохранения денег в условиях любой экономической ситуации.

- Россияне при покупке квартиры с инвестиционным горизонтом используют несколько сценариев, - рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай». - Сохраняется как сценарий покупки квартиры на старте продаж, чтобы перепродать ее на сдаче, так и приобретение актива с целью сдачи в аренду.

Новосибирск выгоден для вложения в жилье: здесь высокий спрос на аренду благодаря экономической и образовательной активности, интересу к образованию и работе в столице Сибири. Так, по данным «Авито Недвижимость», почти треть (32%) интереса к объектам на первичном рынке Новосибирской области приходилась на жителей из других регионов.

Средняя стоимость квадратного метра в Новосибирске в 2025 году росла темпами выше инфляции. Аналитики ожидают укрепления тренда: рост цен на жилье до 2030 года будет опережать инфляцию, с 2027 года этот разрыв будет двукратным, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА». Также эксперты ждут роста стоимости аренды к 2030 году в размере 40% к показателям 2024 года.

При выборе квартиры новосибирцы все чаще учитывают и стратегии вложения денежных средств: удастся ли выгодно сдать квартиру в аренду, будет ли она ликвидна при продаже - анализируются локация и потенциал роста стоимости жилья.

- Когда мы рассматриваем варианты локаций для кварталов ГК «Расцветай», тщательно изучаем потенциал района: прогнозируем ликвидность квартир и их привлекательность, - отмечают в пресс-службе девелопера. - Во многих наших проектах есть квартиры с видом на реку, озеро или бор, которые зачастую ценятся выше рынка. Также покупатели ценят квартиры в сданных домах и с готовым ремонтом - в этом случае путь от покупки до получения дохода от аренды минимален.

Рядом с кварталом «Сосновый бор» - благоустроенная набережная с выходом на пляж. Такие локации зачастую ценятся выше рынка. Фото: ГК «Расцветай»

В ГК «Расцветай» подчеркнули выгоды разных проектов девелопера.

Квартиры в центре города, такие как «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай», «Расцветай на Красном» высоколиквидны за счет премиальных локаций, «Расцветай на Учительской» находится рядом с историческими кварталами в статусном центре Калининского района.

Жилье в проектах комплексного развития - экоквартале «На Кедровой», кварталах «Цветной бульвар», «Расцветай на Зорге» - с каждым годом становится привлекательнее благодаря развитию локации, озеленению масштабных территорий.

Квартиры рядом с образовательными кластерами могут принести выгоду для сдачи в аренду студентам: «Расцветай на Кропоткина», «Расцветай на Дуси Ковальчук» и «Расцветай у Академгородка» расположены рядом с крупными вузами Новосибирска.

Проекты с рекреационным потенциалом - у реки, рядом с крупными зелеными зонами, - интересны для семей с детьми и ценителей близости к природе. «Расцветай на Бугринской роще» и квартал «Сосновый бор» разместились практически на берегу Оби, часть квартир «Расцветай у Академгородка» выходят на лес и гладь озера.

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