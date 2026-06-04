Билайн запустил beepartners - платформу для совместного развития бизнеса

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

Партнёры получают доступ к клиентской базе, каналам продаж, экспертизе и сети контактов Билайна, а компания пополняет свою экосистему новыми продуктами.

Проект beepartners адресован командам с готовым продуктом, обладающим понятной ценностью для клиента и находящимся на стадии запуска пилота.

Процесс отбора прозрачен и ограничен по срокам:

• кандидат подаёт заявку с описанием проекта;

• в течение недели проходит отбор;

• стороны заключают договор, проектируют пилот и настраивают коммуникацию;

• пилотное размещение на площадках Билайна длится до двух месяцев;

• по итогам пилота стороны договариваются о дальнейших шагах.

Компания ищет сервисы с понятной моделью монетизации и потенциалом массового спроса - те, что закрывают конкретную потребность клиента и готовы к проверке на реальной аудитории. К программе уже присоединился ряд компаний, среди которых Mediline, Voca Tech, Fizo и другие.

Подробнее о программе и условиях участия - https://beeline.ru/beepartners/

Реклама. ПАО «ВымпелКом». ИНН 7713076301. erid: 2W5zFGDZ2k1