Билайн запустил beepartners - платформу для совместного развития бизнеса

Партнёры получают доступ к клиентской базе, каналам продаж, экспертизе и сети контактов Билайна, а компания пополняет свою экосистему новыми продуктами.
Проект beepartners адресован командам с готовым продуктом, обладающим понятной ценностью для клиента и находящимся на стадии запуска пилота.
Процесс отбора прозрачен и ограничен по срокам:
• кандидат подаёт заявку с описанием проекта;
• в течение недели проходит отбор;
• стороны заключают договор, проектируют пилот и настраивают коммуникацию;
• пилотное размещение на площадках Билайна длится до двух месяцев;
• по итогам пилота стороны договариваются о дальнейших шагах.
Компания ищет сервисы с понятной моделью монетизации и потенциалом массового спроса - те, что закрывают конкретную потребность клиента и готовы к проверке на реальной аудитории. К программе уже присоединился ряд компаний, среди которых Mediline, Voca Tech, Fizo и другие.
Подробнее о программе и условиях участия - https://beeline.ru/beepartners/
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