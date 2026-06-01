От колеса к асфальту: как система «Платон» финансирует ремонт федеральных дорог

Фото: Росавтодор

Каждый проезд 12-тонного фургона через федеральную сеть - это не просто движение по асфальту, а прямой вклад в его ремонт и обновление. Система взимания платежей с грузовиков «Платон» создала финансовый механизм, который кардинально изменил подход к содержанию российских дорог.

В Рязанской области в системе зарегистрировано 12 тысяч фур - грузовиков, которые ежедневно курсируют по федеральным трассам. Это немалая цифра для региона, но она отражает реальность: Рязань находится на пересечении важных логистических маршрутов, соединяющих столицу с южными и восточными регионами страны. Каждый из этих автомобилей - источник финансирования для дорожных работ.

Центральный федеральный округ, где расположена Рязанская область, собрал в 2025 году 2,4 млрд рублей через систему платежей. Это на 66,3% больше, чем в 2024 году. Такой рост показывает, что грузоперевозки интенсифицируются, а значит, и нагрузка на дорожную сеть увеличивается. Но одновременно растут и средства на её содержание.

С момента запуска система пополнила Федеральный дорожный фонд более чем на 400 млрд рублей. Только в 2025 году в фонд поступило 66,691 млрд рублей. Эти деньги - не абстрактные цифры в бюджетных документах. Они превращаются в конкретные работы на конкретных участках дорог.

За период с 2024 по 2025 год благодаря этому финансированию отремонтировано более 485 километров федеральных автомобильных дорог в 28 регионах России. Ещё на 384 километрах устроены новые слои износа. Это означает, что дороги, по которым ездят рязанские грузовики, получают современное покрытие, способное выдерживать интенсивные перевозки.

Наглядный пример того, как работает эта система, - ремонт трассы Р-132 «Золотое кольцо» в соседней Смоленской области. В 2024 году дорожники отремонтировали 60 километров этого популярного туристического маршрута между Тверью и Вязьмой. Работы включали холодную регенерацию асфальта - инновационный метод, при котором изношенное покрытие фрезеруется и переустраивается с применением современных материалов.

Верхний слой нового покрытия - щебеночно-мастичный асфальтобетон, обладающий повышенной устойчивостью к деформациям. Восстановлена система водоотвода, укреплены обочины, заменены ограждения. На участке переустроено 38 автобусных остановок, обновлены тротуары. Всё это - результат финансирования, которое генерируют грузовики, проезжающие по федеральным трассам.

Логика системы проста и справедлива: те, кто интенсивнее использует дороги и наносит им больший износ, вносят больший вклад в их содержание. Грузовики весом 12 тонн и более - это основные потребители дорожной инфраструктуры. Они обеспечивают логистику, доставляют товары, питают экономику регионов. Справедливо, что они же финансируют содержание дорог, которые используют.

Но это не просто справедливость - это инвестиция в безопасность. Качественные дороги снижают аварийность, сокращают время в пути, повышают эффективность логистики. Для Рязанской области, через которую проходят важные транспортные коридоры, это имеет особое значение.

Охват системы впечатляет: 916 тысяч перевозчиков из России и других стран зарегистрировали свыше 2 миллионов грузовых автомобилей. Центральный федеральный округ лидирует с более чем 444 тысячами фур. Это означает, что в одном округе сосредоточено почти половина всего грузового парка страны.

Главное в этой истории - что результаты видны. Когда водитель проезжает по отремонтированному участку дороги, он ощущает разницу: ровное покрытие, чёткая разметка, безопасные обочины. Для туристов, направляющихся по маршруту «Золотое кольцо», улучшение дорог означает комфортное путешествие. Для логистических компаний - сокращение времени доставки и снижение износа техники.

Система создала замкнутый цикл: грузовики платят за использование дорог, средства направляются на их ремонт, дороги становятся лучше, логистика эффективнее, экономика развивается. Рязанская область, как часть этой системы, получает свою долю инвестиций в дорожную инфраструктуру.

Федеральное дорожное агентство продолжает комплексную работу по приведению в нормативное состояние участков федеральных дорог на территории Центрального округа. Это самый крупный округ страны, где проживает почти 40 миллионов человек и расположено 18 субъектов Российской Федерации. Масштаб работ огромен, но финансирование, генерируемое грузовиками, делает эту работу реальной.