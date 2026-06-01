В Новосибирске девелоперская компания «Брусника» представила новый грандиозный проект - квартал «Молодость». Он расположится на улице Есенина. Сегодня здесь промзона с заброшенными зданиями и старыми гаражами, но уже в ближайшее время здесь будет современный, удобный для жизни зеленый район.

Символичное название

Продюсер территории Павел Корнеев рассказал, что название проекта появилось не сразу. Команда пыталась обыграть тему улицы Есенина и поэзию, но в итоге специалисты обратились к городской истории, и название возникло само.

- В Новосибирске есть старейшее литературное объединение, куда люди приходили, чтобы помечтать и поговорить, - «Молодость». Когда мы об этом узнали, поняли, как хотим назвать нашу площадку, - рассказал Павел.

Спикер добавил, что Новосибирск имеет славу молодого, активно растущего и развивающегося города, название квартала подчеркивает эту особенность. В Новосибирске живут молодые люди: душой, ощущениями и целями.

От промзоны до максимального комфорта

Сегодня у улицы Есенина дурная репутация: это заброшенный район, где опасно гулять, но ничто не мешает сделать там современный квартал с комфортным жильем. Руководитель мастер-плана «Брусники» Сергей Гапоненко подробнее рассказал о территории, которой предстоит максимально измениться:

- Строительство нового квартала - это вызов. Кто, если не мы? Мы приходим и превращаем маргинальные территории в современные кварталы. На улице Есенина сегодня находятся заброшенные объекты, недострои и склады. Все это абсолютно не про жизнь людей. Сейчас эта территория выключена из городской повседневности, она никак не коммуницирует с городом. А нам надо сделать так, чтобы она стала одной из лучших частей Новосибирска.

Территория находится на холме, который возвышается над Новосибирском, отсюда открывается потрясающий вид на город.

- Даже сейчас, если выйти на площадку, видно красивую панораму. А если вы будете находиться выше второго-третьего этажа, то можно любоваться замечательными закаты, рассветами и всем городом, - отмечает Сергей Гапоненко.

Во дворе проекта будут предусмотрены места для спокойного отдыха, удивительная детская космическая зона, собственная арт-галерея современного искусства. Разнообразия добавят продуманные ландшафтные решения, баскетбольная площадка и качели. Безопасная среда - все, что нужно, чтобы чувствовать себя молодым, растить детей и хотеть прожить свои лучшие годы здесь.

«Брусника» планирует, что квартал будет самодостаточным - со своими торговыми площадями и необходимыми социальными услугами.

Главная цель при строительстве - комфорт и удобство для жизни горожан. Ведь каждый имеет право на достойную среду вокруг себя.

Связь поколений

Презентация проекта неслучайно состоялась в крупнейшей в Сибири библиотеке. Ее строил «Сибакадемстрой», преемником которого стала «Брусника».

На презентацию организаторы пригласили ветерана «Сибакадемстроя» Олега Иосифовича Шилибольского, который руководил строительством библиотеки. Он стоял у истоков роста Новосибирска. Дома, построенные в свое время «Сибакадемстроем», стали основой Новосибирска.

- Друзья, после окончания института в 1949 году я пришел на строительство Академгородка и проработал там всю жизнь. Сегодня наши навыки переняла самая значительная компания города Новосибирска - «Брусника». Важно: все строительные объекты, которые эти молодые люди сдают, имеют высокое качество. Лучшего строителя, лучшей организации в городе нет, - заверил Олег Иосифович Шилибольский.

Спикеры отметили, что ДНК «Сибакадемстроя» и «Брусники» одно на двоих, и новые кварталы, которые возводит компания, позволяют городу расцветать и молодеть постоянно.

