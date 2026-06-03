Не только гортензии: чем занималась управляющая компания весной

Фото: ООО СЗ «Брусника»

За 3 месяца нужно убрать то, что осталось после зимы, привести в порядок территории и подготовить дома к лету. В этом сезоне такие работы прошли в 65 домах «Брусники» в Новосибирске. Часть работ заметна сразу: чистый двор и подстриженные кустарники. Часть никогда не попадается жителю на глаза: проверка тепловых пунктов или обработка территории от клещей до того, как они стали активны.

В этом материале - про обе части. И начнем с того, чем эта зима запомнилась УК.

Снега было рекордно много. Фото: ООО СЗ «Брусника»

Рекорды этой зимы: 130 367 кубометров снега

Снегом, который специалисты вывезли из кварталов «Брусники» в Новосибирске этой зимой, можно заполнить около 50 олимпийских бассейнов. Осадков в этом сезоне выпало больше обычного.

Все зимние работы выполняются по фиксированному тарифу, рассчитанному на средний по объему сезон. Когда осадков выпадает выше нормы, тариф не меняется, а штат не увеличивается. Бригады работают больше обычного, техника выходит на маршрут чаще. С приходом весны вывоз снега не закончился: погода то и дело показывала характер, подсыпая свежего и подмораживая остатки.

За 5 лет средняя стоимость вывоза одного кубометра в Новосибирске выросла с 190 до 300 рублей. Снежная зима каждый год обходится дороже - для всех.

Не только щетка и совок

Когда вывезен последний самосвал, во дворе остается то, что снег прятал всю зиму, - остатки противогололедных реагентов, прошлогодний мусор, листва. Дворники каждый день чистят дорожки, тротуары, площадки во дворе. Для этого нужны не только щетка и совок - у бригад есть специальный инвентарь и моющие средства для разных покрытий.

Чистота не только во дворах, но и в домах

Дважды в год - весной и осенью - в подъезды отправляются бригады клининга, чтобы провести генеральную уборку. Это не дополнительная услуга, она уже входит в тариф. И это не «помыть пол, как обычно». В эти дни выполняются работы, для которых нужны время и профессиональное оборудование: паровая очистка стен и полов, мытье окон вместе с рамами и откосами, химчистка мягкой мебели и ковров в холлах, уборка подоконников, радиаторов.

В домах чисто и уютно. Фото: ООО СЗ «Брусника»

Что-то красят, что-то меняют

В первые теплые дни сотрудники сервисной компании обходят придомовые территории и составляют список того, что нужно обновить: подкрасить лавочки и столбики ограждений, заменить брусчатку, обновить элементы детской площадки. Все эти работы должны быть закончены к началу лета, чтобы во двор было приятно вернуться.

Сажаем, поливаем, стрижем

Если деревья и кустарники во дворах «Брусники» кажутся слишком разнообразными для случайно собранного газона - так и есть. В 2025 году здесь посадили 150 деревьев и 8000 кустарников. Застройщик заплатил за растения - около 14 миллионов рублей, сервисная компания высадила растения в грунт - еще около 5 миллионов рублей.

Теперь главная задача - это сохранить. За работой следят озеленитель компании и бригады, которые работают на территориях. После схода снега они проводят влагозарядковый полив, чтобы насытить почву и поддержать корневую систему. До появления почек обрабатывают деревья и кустарники от вредителей. Позже выполняют формовочную стрижку и подрезку побегов, чтобы растения сохраняли аккуратный вид.

Озеленение территории - неотъемлемая часть обслуживания УК. Фото: ООО СЗ «Брусника»

Чтобы лето не кусалось

Каждую весну придомовые территории обрабатывают от клещей до того, как они становятся активными. Это плановая работа, как и обработка подъездов и технических помещений: дезинсекция и обработка от грызунов проводятся раз в квартал.

Один субботний день

Если в субботу утром у подъезда вы увидите соседей с граблями и чайником на столе - это субботник. В 2026 году в кварталах «Брусники» прошло четыре субботника: два - в Евробереге, по одному - в Авиаторе и Дунаевском. На каждый выходило от 15 до 70 человек. Инвентарь и материалы для уборки, чай и сладкое для жителей - все это берет на себя сервисная компания.

Это больше про добрососедство - повод познакомиться и провести время с пользой. Тем более что сотрудники компании - нередко те же соседи, только на работе.

Дворники всегда на страже порядка. Фото: ООО СЗ «Брусника»

То, что «под капотом»

Часть весенней работы специалисты проводят в тех местах, куда жители обычно не заглядывают, - в подвалах, шахтах и тепловых пунктах. В апреле - мае они закрывают отопительный сезон: переключают трубы, обслуживают тепловой пункт. Затем начинается подготовка к следующему сезону. Специалисты трижды промывают систему, чтобы очистить от грязи, и опрессовывают, чтобы проверить, держат ли трубы давление. Промывают теплообменники, прочищают фильтры системы, лифты, следят за исправной работой домофонов.

Каждый день и каждый сезон уровень сервиса в доме - это работа большой команды, - инженеров, озеленителей, управляющих, дворников, клининга. Цель у всех одна: чтобы жители получали удовольствие от проживания.

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