Evolute i-SPACE: инженерные решения для сложных условий эксплуатации от бренда №1 по продажам электромобилей в России - EVOLUTE

Фото: пресс-служба Evolute

Новосибирск — город с континентальным климатом, где зимние морозы опускаются ниже –30°C, а летом температура поднимается выше +30°C. Такой перепад предъявляет экстремальные требования к климатическим системам автомобиля, ресурсу ходовой части и надежности электроники. Гибридный кроссовер EVOLUTE i-SPACE адаптирован к работе в этих условиях благодаря комплексу инженерных решений.

Во всех комплектациях EVOLUTE i-SPACE включает обогрев и охлаждение сидений первого и второго рядов, обогрев рулевого колеса по всей зоне хвата и форсунок стеклоомывателя. Продуманная система терморегулирования тяговой батареи обеспечивает устойчивую работу силовой установки при экстремально низких температурах, а возможность дистанционного прогрева через мобильное приложение EVOLUTE позволяет подготовить автомобиль к поездке, не выходя из дома.

Фото: пресс-служба Evolute

Шесть подушек безопасности, комплекс электронных ассистентов вождения и высокая жесткость кузова обеспечивают максимальную защиту для всех пассажиров. Силовая установка мощностью 218 л.с. с расходом 5,6 л на 100 км и запасом хода до 1 250 км позволяет уверенно передвигаться по городу и за его пределами в любое время года.

Просторный салон с мультимедийной системой нового поколения и 15,6-дюймовым экраном высокой четкости, практичные и тактильно приятные материалы отделки, объем багажника объемом до 2 125 л — EVOLUTE i-SPACE создан для тех, кто ценит комфорт и практичность. Поддержка быстрой зарядки в полноприводной версии через разъем европейского стандарта обеспечивает удобство ежедневной эксплуатации: тяговая батарея заряжается с 30% до 80% всего за 20 минут.

Фото: пресс-служба Evolute

Стоимость переднеприводной EVOLUTE i-SPACE с государственной поддержкой размером до 925 тыс. рублей начинается от 2,56 млн рублей, а при покупке по программе трейд-ин — от 2,365 млн рублей.

EVOLUTE — российский электромобильный бренд №1*, чье производство расположено на заводе полного цикла в Липецкой области. По итогам марта 2026 года EVOLUTE i-SPACE стал самой продаваемой моделью в российском сегменте автомобилей на новых источниках энергии. Модель является самым доступным гибридным кроссовером на рынке.

В Новосибирске работает официальный дилерский центр EVOLUTE. Подробная информация — на сайте evolute.ru.

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года.

Реклама АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДФ ТРЕЙДИНГ" ИНН 9724153640 erid: 2W5zFJeGTmT