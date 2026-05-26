Трафик на онлайн-шопинг в СНТ под Новосибирском вырос почти в 2 раза среди клиентов Билайна

Благодаря запуску новых базовых станций 4G у клиентов появилось еще больше возможностей для дачного отдыха.

В частности, надежное покрытие мобильного интернета позволяет садоводам совершать покупки онлайн, не отходя от грядок. Так, в майские каникулы объем данных на маркетплейсах в СНТ вблизи Новосибирска вырос почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Но шопинг - не единственное, чем заняты новосибирцы на даче. Пользователи Билайна все чаще заменяют вечерний отдых у телевизора просмотром кино на смартфонах. С 1 по 12 мая клиенты скачали 4300 ГБ в онлайн-кинотеатрах, это примерно тысяча часов видео в высоком качестве. Пик просмотров приходится на промежуток с 20 часов до полуночи, когда дачники заканчивают поливать огород.

Впрочем, некоторые предпочитают грядкам мобильные игры. Трафик на игровые платформы в СНТ подскочил более чем в 2 раза относительно прошлогодних майских каникул.

Вместе с тем в эти майские праздники в новосибирских СНТ на 48% повысился трафик на образовательные приложения. Клиенты Билайна активно пользовались платформами по изучению иностранных языков и сервисами для электронного чтения.

К старту дачного сезона Билайн запустил новые базовые станции 4G в десятках садоводческих товариществах под Новосибирском. За счет увеличения емкости сети у пользователей появляется больше вариантов, как провести досуг.

Директор Новосибирского отделения Билайна Сергей Бубен:

- Летом жители Новосибирска чаще проводят время в дачных поселках, и потребление мобильного интернета там растет. Расширение сети в СНТ позволяет клиентам Билайна без ограничений смотреть видео, делать покупки онлайн и оставаться на связи с близкими даже вдали от города. Благодаря этому дача становится местом полноценного отдыха с любимыми цифровыми сервисами.

Чтобы клиенты могли не задумываться о трафике во время летнего отдыха, Билайн включил безлимит по выходным дням на тарифе «Интернет лайв»** для роутеров и модемов. Эта опция будет работать весь сезон - до 30 августа 2026 года. Кроме того, в тариф входят безлимиты на ряд сервисов и возможность бесплатного удвоения трафика за своевременную оплату услуг связи. Подробнее об условиях можно узнать здесь.

*По обезличенным данным клиентов Билайна с 1 по 12 мая 2025/2026 годов

**Опция доступна для новых абонентов Билайна, подключивших тариф «Интернет Лайв» с пакетом интернета 60 или 100 ГБ до 30.08.2026. Возможность получать ежемесячно дополнительный пакет ГБ за своевременную оплату услуг связи доступна по 31 декабря 2026 года. Подробнее: beeline.ru.

