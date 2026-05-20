Выставка «Импрессионисты в Сибири» покорила новосибирцев

Директор Новосибирского государственного художественного музея, член-корреспондент Российской академии художеств Екатерина Болдырева рассказала «КП» - Новосибирск» о закулисье выставки «Импрессионисты в Сибири», а также о ближайших планах музея.

- Екатерина Валентиновна, почему Пушкинский музей привез шедевры импрессионистов именно в Сибирь?

- Мы очень долго ждали эту выставку. В коллекциях музеев Сибири импрессионисты практически не представлены, и наши зрители часто задавали вопрос: можно ли привезти выставку художников-импрессионистов в Новосибирский художественный музей?

Проект стал возможен благодаря поддержке Министерства культуры РФ, аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО Анатолия Серышева и правительства Новосибирской области. И, конечно же, мы благодарны Пушкинскому музею за предоставленные уникальные произведения.

Надо сказать, что от идеи до реализации был проделан большой путь. Собрание импрессионистов из Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина покинуло стены музея впервые. Долгая дорога, в которую отправились произведения, потребовала от хранителей и реставраторов Пушкинского музея тщательной подготовки.

Сегодня большая часть жителей Сибирского региона вряд ли может позволить себе поездку в Москву или Санкт-Петербург, чтобы насладиться в федеральных музеях шедеврами мирового искусства. Выставка «Импрессионисты в Сибири» предоставляет жителям региона уникальный шанс познакомиться с оригиналами произведений великих мастеров, не выезжая за пределы региона: и это было для нас главным стимулом при работе над проектом.

- Расскажите о выставке. Сколько работ представлено в экспозиции? Какие из них наиболее известны?

- В экспозиции представлено 30 работ выдающихся мастеров, оказавших значительное влияние на развитие мирового искусства. Среди них такие известные имена, как Камиль Писсарро, Гюстав Курбе, Альфред Сислей, Поль Сезанн, Анри Матисс, Альбер Марке и другие. Особенно важно, что многие произведения на нашей выставке - из постоянной экспозиции Пушкинского музея.

Проект «Импрессионисты в Сибири» наглядно демонстрирует этапы развития импрессионизма: от его истоков и наивысшего расцвета до отражения его идей в творчестве мастеров последующих эпох.

- Как вы думаете, с чем связан ажиотажный спрос?

- Высокий интерес новосибирцев к выставке импрессионистов вполне закономерен. Эти мастера совершили настоящую революцию в мире искусства. За свою недолгую, но яркую эпоху импрессионисты, которых прозвали «впечатленцами» (от фр. impression - «впечатление»), провели всего восемь выставок. Однако их творческое наследие до сих пор живет и продолжает оказывать глубокое влияние на изобразительное искусство.

- В отзывах в соцсетях мы читали много комплиментов в адрес организаторов по поводу освещения работ. Что в нем особенного?

- Действительно, в выставочных залах экспозиции «Импрессионисты в Сибири» наш музей впервые внедрил систему музейного кадрирующего освещения. Оборудование было приобретено специально для этой выставки на средства, выделенные правительством Новосибирской области. Благодаря такому освещению возникает ощущение, что картины парят в воздухе. Каждый луч света направлен на картины с ювелирной точностью, акцентирует внимание зрителя исключительно на произведении, выхватывает его из окружающей темноты.

- Сколько человек уже посетило выставку?

- Выставку посетило уже более 40 тысяч человек, в том числе много почетных гостей: первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, народный артист России, художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля Вадим Репин, народный художник РФ Евгений Ромашко, народный художник РФ Константин Петров, звезды НОВАТа Ольга Гришенкова и Роман Полковников и многие другие. Наши экскурсоводы провели уже более 520 экскурсий.

Выставку в Новосибирске изначально планировалось проводить с 19 февраля по 12 апреля. Интерес со стороны новосибирцев и гостей региона невероятный. Поэтому по согласованию с Пушкинским музеем мы приняли решение о беспрецедентном продлении выставки «Импрессионисты в Сибири» до 14 июня.

- Есть ли у вас планы по дальнейшему сотрудничеству с Пушкинским музеем?

- Пушкинский музей с Новосибирском связывают очень давние отношения: в годы Великой Отечественной войны именно в наш город была эвакуирована часть коллекции ГМИИ имени А. С. Пушкина. Надо сказать, что и Новосибирский художественный музей не впервые принимает на своей площадке экспонаты Пушкинского музея. 2 года назад в НГХМ с аншлагом прошла выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия», которая оставила значимый след в культурной жизни региона.

Конечно же, мы ведем переговоры с Пушкинским музеем по дальнейшим проектам.

- Что готовит Художественный музей в ближайшее время? Чем будете удивлять новосибирцев?

- 29 мая в НГХМ стартует проект, который мы организуем совместно с Институтом археологии и этнографии СО РАН. На выставке «Ханты и манси - часть Великой России», приуроченной к Году единства народов России, мы откроем перед посетителями удивительный мир обских угров - хантов и манси. Посетители смогут увидеть более 200 археологических и этнографических артефактов.

А с 24 июня в музее начнет работу грандиозная выставка работ известного русского портретиста и пейзажиста, народного художника СССР Ильи Глазунова, посвященная 95-летию со дня рождения великого художника.

В состав выставки будут включены монументальные исторические полотна, многие из которых ранее не покидали залы Галереи Ильи Глазунова. На выставке также будет представлена серия портретов выдающихся личностей, оставивших яркий след в истории и культуре нашей страны.

Новосибирский художественный музей - визитная карточка региона. В нашем музее реализуются выставочные проекты, показывающие высокие образцы национальной культуры. Мы не просто погружаем посетителей в мир искусства, а помогаем передавать от поколения к поколению духовно-нравственные ценности.