Ярко и масштабно ГК «Расцветай» представила новый значимый для города проект - «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» на месте легендарного ЦУМа.

На мероприятии были презентованы детали будущего проекта. Спикерами выступили главный инженер проекта - представитель проектной артели 2ПБ Оксана Шинкаренко и основатель КЭР Консалтинг Карина Шальнова. Они рассказали о концепции строительства, архитектурных решениях, перспективах развития локации и смысловых доминантах нового объекта ГК «Расцветай».

Частичка истории

Презентация открылась музыкальным приветствием и аншлагом в зале - все места были заняты.

Одной из ключевых тем стала ценность локации, о которой рассказали спикеры.

- В 1930-х годах город застраивался в стилях авангард и конструктивизм. В 1950-х на смену пришел классицизм - в этом стиле были реализованы оперный театр и железнодорожный вокзал. А в 1960-х на этом месте появился ЦУМ - объект в стиле модернизм. Символ роскоши, качества, моды и стиля. Наша концепция - «Диалог эпох». В проекте ГК «Расцветай» мы соединили символы всех этих эпох, - отметила Оксана Шинкаренко.

Архитектура здания, по словам представителей компании, будет подчеркивать связь с прошлым и говорить о движении вверх - развитии города.

Основатель КЭР Консалтинг Карина Шальнова подробно рассказала о наполнении нового проекта новосибирского девелопера - «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай». Спикер подчеркнула, что здесь будет воплощена концепция «15-минутный город», когда можно реализовать все важные сценарии повседневной жизни.

- ГК «Расцветай» создает новую точку притяжения для бизнеса и ежедневной городской жизни. В центре концепции - удобные пространства: жилые резиденции, апартаменты, бизнес-центр и торговая галерея - все это создает синергию между разными аспектами повседневной жизни, - подчеркнула Карина Шальнова.

Общение под музыку

После завершения официальной части гости продолжили общение под музыку, они могли свободно пообщаться и задать представителям застройщика дополнительные вопросы. Для гостей организовали шведский стол и фотозону.

Многие гости сошлись во мнении, что мероприятие ГК «Расцветай» - важное событие на рынке недвижимости, а проект «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» заслуживает пристального внимания.

- Это не просто презентация, а настоящий праздник. Яркое событие для Новосибирска. Наполнение бизнес-квартала действительно интересно и многогранно, - делились впечатлениями участники презентации.

- Мероприятие запомнится надолго: было масштабно, стильно и с глубокой идеей. «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай», безусловно, новый значимый проект на рынке недвижимости Новосибирска, - добавил один из представителей агентства недвижимости.

