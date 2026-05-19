Сторонники партии «Новые люди» высадили 3,5 тысячи саженцев сосны возле новосибирского ипподрома

Фото: Партия «Новые люди»

- Мы предложили людям не просто высадить деревья, а посвятить их близким людям: родственникам, друзьям, наставникам. Рядом с каждой сосной появились памятные таблички и открытки. Через тридцать-сорок лет участники нашего субботника смогут приехать сюда вместе со своими детьми и внуками, чтобы показать результаты своего труда и вспомнить о тех, кому его посвятили, - говорит депутат Законодательного собрания Новосибирской области, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Например, педагог Максим Зеленин посадил дерево в честь преподавателей технического лицея № 176 из Карасука. Они привили ему любовь к точным наукам. Теперь Максим Зеленин сам помогает старшеклассникам и готовит их к ЕГЭ по физике и математике.

Жительница Новосибирска Наталья Санникова привела с собой на субботник всех подруг. По её словам, людям старшего поколения особенно важно вести активный образ жизни. Специально для них «Новые люди» организовали программу активного долголетия «Жить по-новому». Её участники обучаются танцам и йоге, посещают мастер-классы по компьютерной грамотности, а также присоединяются к экологическим акциям.

- Своё дерево я посвящаю внукам. Когда-нибудь они приедут сюда, увидят лес и вспомнят, что бабушка помогала его сажать, - рассказывает Наталья Санникова.

Акцию «Зелёные города» партия «Новые люди» провела одновременно в 52 регионах. Добровольцы высадили 300 тысяч саженцев - это 100 гектаров нового леса.

«Новые люди» системно развивают экологическую повестку. По инициативе партии принят закон о постоянном патрулировании заповедников. В 2026 году «Новые люди» вместе с фондом «Компас» провели «Зелёный зачёт», в котором приняли участие более 72 тысяч школьников и студентов со всей России.