«Дочь живет со мной, а он получает деньги»: отец-алиментщик тайком оформил детские пособия на себя

37-летняя жительница Новосибирска Анна воспитывает троих детей. Старшая дочь — от первого брака, еще двое детей родились уже в других отношениях. В конце апреля женщина решила оформить единое пособие на всех троих детей, но неожиданно получила отказ. Оказалось, что выплаты на ее 11-летнюю дочь уже получает бывший муж, который живет в другом регионе и никак не участвует в жизни ребенка. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

«АЛИМЕНТЫ ОН НЕ ВЫПЛАЧИВАЕТ»

Анна подала заявление в Социальный фонд России на ежемесячное пособие детей 25 апреля. Но вскоре обращение вернули матери на доработку.

— Выяснилось, что на старшую дочь уже оформлено пособие. Кроме ее отца это никто не мог сделать, — рассказала КП-Новосибирск Анна.

По словам женщины, после отказа она напрямую спросила бывшего супруга, получает ли он выплаты на дочь.

— Он говорит: «Да, получаю. А в чем, собственно, вопрос?». То есть его ничего не смутило. Дочь с ним не проживает, не прописана, алименты он не выплачивает 4 года, но зато получает пособие на ребенка, — говорит Анна.

Как утверждает женщина, бывший муж живет в Ханты-Мансийском автономном округе. Там же он оформил пособие. По словам Анны, у мужчины сейчас другая семья и двое детей.

— Он оформлял пособие на детей на свое имя. И когда оформлял документы, включил туда и нашу общую дочь. То есть он осознанно оформил выплаты и мне ничего не сказал, — объясняет женщина. — Если бы он мне написал: «Я получаю пособие, давай я тебе буду возвращать эти деньги», — у меня бы вопросов не возникло. Но человек получает пособие на ребенка и тратит на свои цели.

«МНЕ СКАЗАЛИ УБРАТЬ РЕБЕНКА ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ»

После отказа Анна обратилась в Социальный фонд России, однако там, по ее словам, пояснили: чтобы отменить выплаты отцу, нужен документ, подтверждающий место жительства ребенка с матерью. Анна утверждает, что дочь всегда жила с ней.

— У бывшего мужа огромный долг по алиментам — 900 тысяч рублей, — рассказала Анна.

Сейчас женщина пытается добиться отмены выплат бывшему мужу. Она уже обратилась в полицию, прокуратуру, Следственный комитет, а также направила обращения в Социальный фонд России в Новосибирске и Ханты-Мансийском автономном округе.

По словам Анны, бывший супруг отреагировал так.

— После разговора с участковым он написал мне: «Ты можешь бегать по всем инстанциям, все по закону, ты ничего не добьешься», — говорит женщина.

Сейчас, как утверждает Анна, при расчете единого пособия ее семью фактически считают семьей с двумя детьми, поскольку выплаты на старшую дочь уже назначены отцу.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Юрист Инесса Рябинина пояснила КП-Новосибирск, как действовать в подобных ситуациях:

— Прежде всего, мать и ребенок должны быть зарегистрированы по одному адресу. Матери нужно обратиться в прокуратуру, чтобы была проведена проверка, каким образом Социальный фонд назначил выплаты родителю, не проживающему с ребенком.

По словам Инессы Рябининой, подтвердить место проживания ребенка может либо решение суда, либо нотариальное соглашение между родителями:

— Документ, который закрепляет проживание ребенка с матерью, — это либо решение суда об определении места жительства ребенка, либо соглашение родителей о том, с кем проживает ребенок.

