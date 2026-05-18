В Новосибирской области и других регионах Сибири восстанавливается ТВ-вещание после потери спутника на орбите

В начале марта у многих абонентов спутникового телевидения по стране перестал ловить сигнал. Проблема коснулась и Новороссии, и Центральной России, и Сибири. Все из-за аварии в космосе: был утрачен спутник, с которого ряд российских ТВ-операторов передавали сигнал абонентам. Оперативно заменить его аналогичным новым устройством госведомства не могут. Однако совместно с операторами быстро нашли решение, которое поможет вернуть сигнал многим зрителям. Сайт KP.RU подробно разбирал ситуацию и рассказывал о том, какие меры принимают операторы.

Спустя 2,5 месяца после аварии мы попросили читателей прислать в редакцию отклики с описанием своего опыта адаптации. Часть абонентов с помощью техспецилистов или по инструкции перевели направление спутниковых тарелок на 75-й градус — ранее был 56-й.

— Две недели телевизор не показывал. Честно говоря, нам не понравилось. Не то чтобы он у нас круглый сутки включен был, но любимые программы и привычка смотреть хорошее кино у всех членов семьи была. Потом оператор прислал сообщение, что нужно оставить заявку на поворот антенны. Нам повезло, мастер приехал через пару дней. Знаю, что некоторые ждут дольше. Сейчас оборудование настроили. Каналов меньше, чем было. Сразу об этом предупредили в контакт-центре. Зато дали три месяца подписки, — поделился Николай Колесов.

Над Новосибирской областью после сбоя вещания на 56-м градусе постепенно, путем «перегона» спутников с позиции на позицию, удалось вернуть вещание части абонентов. Они могут не переходить на 75-й градус.

— Как неожиданно телевидение пропало, также внезапно оно и вернулось. При этом мы ничего не делали: антенну не крутили, другие спутники не настраивали. Вместе с телевидением получили от нашего провайдера «Триколор» три месяца подписки в подарок. Считаю это более чем достойной компенсацией от компании, учитывая, что повлиять на ситуацию в космосе оператор явно не может, — прислал в редакцию сообщение Юрий Анциферов.

Другие абоненты также рассказывают, что получили от того же оператора приятный бонус в виде дорогой подписки бесплатно. Причем его разрешают активировать даже тем, кто давно не пользуется спутниковым ТВ (перестал оплачивать и отказался от услуги) или напротив — только купил комплект оборудования и хочет подключиться.

— У нас телеприставка умеет работать через интернет, поэтому мы сбоя на спутнике практически не заметили. Смотрели на телевизоре все те же каналы. Плюс на компьютере смотрим. Но бонус от оператора все равно получили. Делали это через контакт-центр. Единственный минус, что пришлось повисеть на линии, пока оператор освободиться и поможет с активацией, — рассказала Мария Громова.

Прочие отклики были более лаконичны:

«Сейчас все работает».

«Недавно починили — снова смотрим».

«Неудобно, но что поделать! Ситуация не безвыходная, все исправят на днях».

В целом абоненты рады, что ситуация разрешилась и отказываться от привычной услуги не собираются.